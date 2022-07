skate. est-il cross-play ?

En juin dernier, les développeurs du studio Full Circle et EA ont donné des nouvelles du prochain titre de la licence Skate. Celui-ci se nomme « skate. ». Par ailleurs, au début de l'été 2022, le studio et l'éditeur en charge deont partagé de plus amples informations, notamment sur le modèle économique du titre et les fonctionnalités dont il disposera, à son lancement officiel. Ainsi, nous savons, désormais, si oui ou nonAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.En ce qui concerne, la fonctionnalitésera bien présente sur le soft et, ce, dès le lancement officiel. En effet, les développeurs de chez Full Circle ont communiqué, à ce sujet, dans le tout premier épisode de leur série de vidéos, intitulée « The Board Room ». Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront se rejoindre et profiter du titre, peu importe la plateforme de jeu utilisée.Rappelons que skate. se veut être free-to-play. Le titre comportera des microtransactions, mais les développeurs ont confirmé que skate. ne sera pas un « Pay to win », pour autant. Tous les éléments proposés à la vente seront cosmétiques et n'apporteront donc pas d'avantages, en jeu.À l'heure actuelle, Full Circle et EA n'ont pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour skate. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.