skate. dévoile une première feuille de route ambitieuse

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 11h01
EA et Full Circle ont, récemment, partagé une première roadmap pour skate., présentant ainsi les nouveaux contenus à venir dans les prochains mois.
skate. dévoile une première feuille de route ambitieuse
Comme vous le savez probablement déjà, skate., qui est développé par Full Circle et édité par EA, arrive en accès anticipé au cours du mois de septembre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu. Alors que son lancement n'est plus que dans quelques jours (au moment où nous écrivons ces lignes), une première feuille de route pour skate. a été révélé, comportant des détails sur les prochains contenus.

skate. s'offre sa première roadmap, avec une première saison très proche

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En effet, via une récente publication sur Twitter/X ainsi qu'une nouvelle vidéo, les développeurs de skate. ont partagé des détails au sujet des nouveautés à venir, et ce, après le lancement du soft. Et autant dire que les joueurs et les joueuses ne vont pas s'ennuyer sur le jeu de skateboard de Full Circle.

Ainsi, Full Circle a prévu de lancer la saison 1 sur skate. au cours du mois d'octobre 2025. Celle-ci introduira de nouvelles zones, de nouveaux défis, de nouveaux objets cosmétiques et de nouveaux morceaux musicaux. En outre, le studio a indiqué que cette première saison marquera l'arrivée de deux événements, soient « Skate-o-ween » et « 7-Ply Maple Harvest », mais aussi le skate.Pass

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La première feuille de route pour l'accès anticipé de skate.

Déjà des détails sur les prochaines saisons de skate.

La saison 2 de skate. se rendra, quant à elle, disponible en décembre 2025. Les joueurs et les joueuses peuvent, dès lors, s'attendre à un nouveau mode de jeu en coopération, deux nouveaux événements saisonniers, de nouveaux tricks (impossibles et handplants étendus) ainsi que le chat vocal de groupe. Comme pour la première, celle-ci ajoutera de nouveaux endroits à skater, de nouveaux challenges mais aussi de nouvelles pistes audio.

Miniature vidéo

Par la suite, soit au lancement de la saison 3 et au-delà, Full Circle implantera des skateparks créés par la communauté, de nouveaux modes de jeux, les classements ou encore plus d'emplacements de personnage (notamment avec les tatouages). Sans oublier, évidemment, de nouveaux tricks (darkslides et footplants améliorés), de nouveaux défis, de nouvelles pistes musicales et de nouvelles zones à explorer.

Le développement de skate. se fera avec la communauté

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Comme indiqué dans cette roadmap, Full Circle entend bien développer et améliorer skate. avec la communauté : « En partenariat avec notre communauté, nous construisons un monde en constante évolution et qui grandira au fil du temps ». Un point qui est également précisé sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire les mots suivants : 
Nous avons une vision ambitieuse pour skate. : un jeu de skateboard de style bac à sable en constante évolution qui s'agrandit au fil du temps. Nous avons toujours su que ce jeu devait être créé en partenariat avec notre communauté. C'est ce que nous avons fait au cours de ces 3 dernières années de tests, et nous voulons poursuivre cette même collaboration avec la communauté pour la phase suivante.
Rappelons, en guise de conclusion, que skate. débarque le 16 septembre 2025 en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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