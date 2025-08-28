skate. dévoile une première feuille de route ambitieuse

EA et Full Circle ont, récemment, partagé une première roadmap pour skate., présentant ainsi les nouveaux contenus à venir dans les prochains mois.

skate. s'offre sa première roadmap, avec une première saison très proche

La première feuille de route pour l'accès anticipé de skate.

Déjà des détails sur les prochaines saisons de skate.

Le développement de skate. se fera avec la communauté

Nous avons une vision ambitieuse pour skate. : un jeu de skateboard de style bac à sable en constante évolution qui s'agrandit au fil du temps. Nous avons toujours su que ce jeu devait être créé en partenariat avec notre communauté. C'est ce que nous avons fait au cours de ces 3 dernières années de tests, et nous voulons poursuivre cette même collaboration avec la communauté pour la phase suivante.

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est développé par Full Circle et édité par EA, arrive en accès anticipé au cours du mois de septembre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu. Alors que son lancement n'est plus que dans quelques jours (au moment où nous écrivons ces lignes),En effet, via une récente publication sur Twitter/X ainsi qu'une nouvelle vidéo,. Et autant dire que les joueurs et les joueuses ne vont pas s'ennuyer sur le jeu de skateboard de Full Circle.Ainsi,. Celle-ci introduira. En outre, le studio a indiqué que, soient « Skate-o-ween » et « 7-Ply Maple Harvest »,. Les joueurs et les joueuses peuvent, dès lors, s'attendre à. Comme pour la première, celle-ci ajouteraPar la suite, soit(notamment avec les tatouages). Sans oublier, évidemment,(darkslides et footplants améliorés),Comme indiqué dans cette roadmap,: « En partenariat avec notre communauté, nous construisons un monde en constante évolution et qui grandira au fil du temps ». Un point qui est également précisé sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire les mots suivants :Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 16 septembre 2025 en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre est free-to-play, soit gratuit.