Skate 4 : Un mode online permettant la création de skateparks serait prévu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'annonce officielle d'EA, en 2020, confirmant le développement en cours de Skate 4, peu d'informations au sujet du soft ont été révélées. Or, depuis hier, jeudi 21 avril, les choses semblent s'accélérer. Le journaliste Jeff Grubb a dévoilé une vidéo de gameplay de Skate 4 et a apporté plus de détails concernant l'un des modes de jeu qui devrait être proposé sur Skate 4.En effet, Jeff Grubb s'est, récemment, exprimé au sujet de Skate 4. Durant le show Grubbsnax de Giant Bomb , le journaliste a déclaré : « Ils vont apporter des éléments modernes [à Skate 4], en particulier le type de choses que vous pourriez voir dans un jeu tel que Forza ou d'autres titres multijoueur modernes, où vous aurez beaucoup d'options de personnalisation pour votre personnage, beaucoup de skins pour celui-ci, des skins pour votre skate, des choses comme ça ». De ce fait, nous pourrions nous attendre à une modernisation de la franchise, tout en retrouvant le gameplay cher à la licence.Par ailleurs, Jeff Grubb a mentionné le fait que Skate 4 devrait introduire. Celui-ci serait totalement gratuit. Selon lui, certains ont déjà pu s'y essayer et se disent « très impressionnés » par le résultat.Mais pour le moment, rien n'est totalement sûr, de ce côté-là. EA et Full Circle n'ont pas confirmé ces propos. De ce fait, il est préférable de prendre ces informations avec des pincettes et attendre une communication officielle de leur part, pour en avoir le coeur net.À l'heure actuelle,. Nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles au sujet de ce nouvel opus Skate.