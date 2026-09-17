Comment Silent Hill: Townfall compte utiliser la PS5 pour vous terrifier

À l'approche de sa sortie, le 24 septembre, Silent Hill: Townfall dévoile comment il exploitera la puissance de la PlayStation 5. Entre audio 3D immersif, retours haptiques de la DualSense et ray-tracing saisissant, le jeu promet une horreur psychologique oppressante axée sur la tension plutôt que sur les sursauts.

Le producteur de la série, Motoi Okamoto, a récemment pris la parole sur le PS Blog pour détailler la manière dont le studio Screen Burn compte tirer parti de la PlayStation 5. L'objectif est de délaisser le gore et les sursauts faciles pour se concentrer sur une tension palpable et une incertitude grandissante. À quelques jours de son lancement, Silent Hill: Townfall promet de repousser les limites de l'immersion.

L'immersion par le son et la lumière sur PS5

L'une des premières caractéristiques mises en avant par le producteur concerne l'audio 3D. Le directeur audio Byron Bullock a collaboré étroitement avec le compositeur Pilotpriest pour s'assurer que les environnements macabres et leurs occupants bénéficient d'une ambiance sonore oppressante. Ce système complexe et finement réglé de la console de Sony devrait garantir des sueurs froides aux joueurs les plus aguerris.











La puissance brute de la machine n'est pas en reste, notamment grâce au ray-tracing. Cette technologie est essentielle pour rendre l'atmosphère de la ville encore plus sinistre. Elle permet de gérer un éclairage ambiant doux émanant du brouillard caractéristique de la franchise dans les zones extérieures, tout en rendant l'utilisation de la lampe torche cruciale lors de l'exploration en intérieur. Les transitions brutales vers le célèbre Autre Monde, tout comme les clignotements des alarmes, exploitent également cette gestion poussée de la lumière.

La manette DualSense au cœur de l'angoisse

L'expérience de jeu passera aussi par les mains des joueurs. Chaque coup d'arme, chaque pression sur une détente ou chaque bruit de pas lourd sera retranscrit via le système de retour haptique de la manette DualSense. Les gâchettes adaptatives offriront quant à elles une résistance appropriée lors des affrontements, renforçant le sentiment de vulnérabilité.

Fait intéressant, le titre ira jusqu'à utiliser les capteurs de mouvement intégrés de la manette pour certaines mécaniques de jeu. Les joueurs devront par exemple s'en servir pour régler finement le CRTV ou même pour viser avec leurs armes à feu, ajoutant une couche d'interaction physique à la peur virtuelle.

Attendu sur PC et PlayStation 5 ce 24 septembre, Silent Hill: Townfall plongera les joueurs en 1996 dans la peau de Simon Ordell, échoué sur les rives de la ville écossaise de St. Amelia. Le scénariste Jon McKellan a expliqué que cette époque correspondait parfaitement à l'ADN du studio Screen Burn, habitué à manipuler des technologies analogiques et de vieux ordinateurs.

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