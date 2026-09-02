Silent Hill: Townfall : Son scénariste révèle pourquoi l'aventure se déroule en 1996

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 septembre 2026 à 12h18
S'il compte bien vous faire frissonner lors de vos longues soirées d'automne, Silent Hill: Townfall a choisi de nous faire remonter le temps jusque dans les années 90 et cela n'est pas lié à la nostalgie du siècle dernier.
Silent Hill: Townfall : Son scénariste révèle pourquoi l'aventure se déroule en 1996

Après nous avoir emmenés dans le Japon des années 1960 avec Silent Hill f, la licence horrifique de Capcom a décidé de continuer son épopée temporelle dans Silent Hill: Townfall. Pour ce nouveau voyage, direction la petite ville écossaise de St. Amelia en 1996. 

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Quand il a été annoncé, ce choix a surpris. Certains ont pu y voir un goût pour les décennies passées et l'ambiance rétro, comme ce fut le cas avec Stranger Things. Mais le monument de la pop culture partage un point commun avec Silent Hill: Townfall : une technologie loin des standards actuels. 

Les années 90, une époque « parfaite pour l'horreur »

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Dans une interview accordée à GamesRadar, Jon McKellan (le scénariste du titre) explique que 1996 est une période idéale pour un jeu d'horreur à cause de la technologie. En effet, elle ne possède pas les atouts des smartphones d'aujourd'hui comme la géolocalisation, l'accès à Internet ou la possibilité de contacter les secours partout. 

C'est presque l'époque idéale pour l'horreur : on ne dispose pas d'assez de technologie pour nous aider. Pas de smartphone, pas de cartes numériques pour se repérer, mais ce n'est pas non plus une époque si reculée qu'on se retrouve totalement démuni.

Ce choix est aussi un écho au travail de Screen Burn Interactive, le studio qui a travaillé sur ce nouvel opus de la saga. Le scénariste déclare que les jeux du studio « traitent souvent de technologies archaïques et de vieux ordinateurs ; nous avons pu transposer cela dans Silent Hill: Townfall ». 

Renforcer l'immersion dans Silent Hill: Townfall avec une technologie authentique

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Placer l'intrigue en 1996 ajoute également une dimension horrifique dans l'ambiance. Entre les parasites de la CRTV et les monstres cachés dans le brouillard, chaque grésillement pourra troubler les joueurs et contribuer à cette atmosphère anxiogène. Ce souci du détail a été poussé à l'extrême en abîmant « les câbles, nous y approchions des aimants, puis réinjections ces images dans le jeu. Ainsi, cet outil central ne se contente pas d'avoir l'air authentique ; il l'est réellement ».

Silent Hill: Townfall sera disponible à partir du 24 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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