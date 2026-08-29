Silent Hill: Townfall accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 août 2026 à 11h00
Plusieurs joueurs et joueuses pourront jouer à Silent Hill: Townfall avant sa sortie officielle. Si vous êtes intéressé par l'accès anticipé du titre, sachez que nous vous indiquons comment en profiter.
Silent Hill: Townfall accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Développé par Screen Burn et édité par KONAMI, Silent Hill: Townfall doit débarquer sur plusieurs plateformes de jeu, à la fin du mois de septembre 2026. Néanmoins, le studio de développement a prévu un accès anticipé pour ce nouvel opus Silent Hill, donnant l'opportunité aux joueurs et aux joueuses d'y jouer avec quelques jours d'avance.

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D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé de Silent Hill: Townfall, et donc comment y jouer avant son lancement officiel.

Comment jouer en avance à Silent Hill: Townfall grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous souhaitez parcourir Silent Hill: Townfall avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible. Néanmoins, pour cela, il convient de remplir une condition bien spécifique.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Silent Hill: Townfall, et donc y jouer avec quelques jours d'avance, il convient d'acheter une édition particulière du titre de Screen Burn. Pour être plus précis, c'est en précommandant l'édition Deluxe numérique que vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Silent Hill: Townfall. À ce sujet, remarquons que cette édition est vendue à 59,99 € sur PC (via Steam) ainsi que sur PS5 (via PS Store).

Quand débute l'accès anticipé de Silent Hill: Townfall ?

D'après les dernières informations connues et partagées par le studio de développement en charge, l'accès anticipé de Silent Hill: Townfall débutera 2 jours avant son lancement, soit dès le 22 septembre 2026. Au moment où nous écrivons ces lignes, Screen Burn et KONAMI n'ont pas encore partagé de détails concernant l'heure de lancement de cet accès anticipé.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill: Townfall sort, pour tout le monde, le 24 septembre 2026. Ce nouvel opus Silent Hill se rendra, dès lors, disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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