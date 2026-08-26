Silent Hill: Townfall dévoile ses monstres et son casting dans un nouveau trailer

Même s'il sera disponible dans un mois à peine, Silent Hill: Townfall a fait un petit détour par la scène de l'Opening Night Live 2026 pour présenter son casting en vidéo.

La sortie de Silent Hill: Townfall se rapproche à grands pas et pourrait bien donner quelques frissons pour les soirées d'Halloween des amateurs d'horreur. D'ailleurs, un nouvel aperçu de gameplay a récemment été partagé.

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Cependant, Konami a tenu à offrir une nouvelle surprise aux joueurs en dévoilant une bande-annonce glaçante pendant la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2026. À cette occasion, le titre a également révélé les noms des acteurs qui incarnent les personnages de cette nouvelle aventure.

Des noms qui devraient combler les amateurs de séries

Tout d'abord, ce nouveau trailer nous montre certains des monstres auxquels Simon, le personnage principal de cette épopée annexe, devra échapper. Ceux-ci n'hésiteront pas à se cacher dans le brouillard de St Amelia, la petite ville portuaire où le jeune homme est contraint de se rendre à la demande d'un ami. Mais le point fort de cette nouvelle bande-annonce est la liste de noms présents au casting.

Simon est incarné par Jovan Adepo, acteur récemment vu dans L'Odyssée, Ça : Bienvenue à Derry ou encore dans la série Le Problème à trois corps. Richard, le personnage qui demande à Simon de venir à St Amelia pour « arranger les choses » est doublé par Terry O'Quinn. Le nom est bien connu des amateurs de séries car il a notamment joué dans Lost et The Walking Dead: The Ones Who Live.

Ambiance glaçante et brouillard inquiétant au menu de Silent Hill: Townfall

Quant à Zoe, l'infirmière dont la voix est uniquement diffusée par les parasites du CRTV, elle est incarnée par Kezia Burrows. Celle-ci a notamment joué dans la série Docteur Foster et a doublé l'un des personnages du jeu vidéo Observation. Avec de tels noms, les amateurs de séries vont se montrer curieux. Rappelons que cette nouvelle aventure sera entièrement en vue à la première personne et que la fuite et les énigmes seront nombreuses.

Silent Hill: Townfall sera disponible dès le 24 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.