Silent Hill: Townfall : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 août 2026 à 11h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Silent Hill: Townfall.
Silent Hill: Townfall : Les configurations PC

Devant débarquer à la fin du mois de septembre 2026, Silent Hill: Townfall est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus. Cet opus est, d'ailleurs, prévu sur PS5 ainsi que sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Silent Hill: Townfall.

Configurations PC Silent Hill: Townfall

silent-hill-townfall-environnement

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Silent Hill: Townfall, sachez qu'il faut posséder 16 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 32 Go pour la recommandée. Sur la page Steam dédiée au titre, les développeurs ont également précisé que les joueurs doivent avoir 75 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Silent Hill: Townfall sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Silent Hill: Townfall ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 x64 Windows 11 x64
Processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 5700X
Mémoire 16 Go de mémoire 32 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 7800 XT
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 75 Go d'espace disque disponible 75 Go d'espace disque disponible
Carte son Windows Compatible Audio Device Windows Compatible Audio Device
Notes 1080p - 30 FPS - Low 4K - 30 FPS - High

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill: Townfall sort le 24 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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