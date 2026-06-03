Silent Hill: Townfall montre son gameplay et sa date de sortie

Cet automne, Konami compte bien vous faire trembler une fois de plus avec Silent Hill: Townfall. Ce nouvel opus s'est dévoilé lors du State of Play du 2 juin, révélant au passage sa date de sortie.

Konami a pris l'habitude de proposer une nouvelle aventure de Silent Hill chaque année. Après Silent Hill 2 Remake en 2024, puis Silent Hill f en 2025, une nouvelle aventure mêlant peur et horreur se prépare donc à débarquer sur nos consoles. Lors du State of Play du 2 juin 2026, le dernier-né de la franchise est venu terrifier les joueurs. Préparez-vous à une épopée intimidante avec Silent Hill: Townfall.

Direction l'île de Saint-Amelia et ses mystères

Développé par Screen Burn Interactive, Silent Hill: Townfall nous met dans la peau de Simon Ordell. Ce jeune homme est contraint de se rendre sur l'île de Saint-Amelia, un lieu que sa mémoire semble avoir oublié mais avec lequel il aurait un lien particulier. Dans ce décor inspiré par l'Écosse en 1996, Simon doit explorer, interagir avec les habitants pour comprendre la raison de sa présence et tenter de tout « arranger ».

Dans cet opus, les énigmes auront un rôle déterminant car il ne s'agira pas de simples puzzles ou de casse-têtes. Chaque énigme est liée à la trame principale et les résoudre permettra d'en apprendre un peu plus sur le passé de Simon. Mais au milieu de ces épreuves de réflexion, il faudra se méfier des monstres.

Quand le ciel devient rouge, d'horribles créatures jaillissent pour tenter d'éliminer Simon. Il faudra donc esquiver leurs attaques et repérer tous les signaux anormaux à l'aide du CRTV, un téléviseur de poche. Une chose est sûre : l'immersion et la peur vont être mises en avant avec un gameplay en vue à la première personne qui mettra votre cœur à rude épreuve.

Silent Hill: Townfall vous donne rendez-vous en septembre 2026, si vous l'osez

Pour renforcer l'immersion, Silent Hill: Townfall exploitera les capacités de la manette DualSense de la PlayStation 5 avec des gâchettes qui reproduiront la sensation de tir avec des armes à feu ou les vibrations, signe qu'une créature de l'Autre-Monde est à proximité. Enfin, la détection de mouvement sera active et permettra de déplacer le CRTV dans toutes les directions pour repérer un signal anormal.

Les précommandes sont déjà ouvertes et les joueurs intéressés ont le choix entre la version standard et la version Deluxe. Mais pour découvrir Silent Hill: Townfall, il faudra patienter jusqu'au 24 septembre 2026, date à laquelle le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et sur PC.