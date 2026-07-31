Silent Hill: Townfall propose plusieurs fins, dont certaines sont secrètes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 juillet 2026 à 11h50
Screen Burn et Konami ont, récemment, indiqué que les joueurs peuvent s'attendre à de multiples conclusions sur Silent Hill: Townfall.
Silent Hill: Townfall propose plusieurs fins, dont certaines sont secrètes

Plutôt attendu par les fans de la franchise, Silent Hill: Townfall doit débarquer à la fin du mois de septembre 2026. Étant donné que son lancement approche à grand pas, Konami accélère sa communication à propos de ce nouvel opus Silent Hill. D'ailleurs, il y a peu de temps, le studio de développement et l'éditeur ont parlé des multiples fins disponibles sur Silent Hill: Townfall.

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Plusieurs fins sont prévues pour Silent Hill: Townfall

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Durant une récente interview avec One More Game, le producteur du titre, Motoi Okamoto, et le directeur de Silent Hill: Townfall, Jon McKellan, sont revenus sur les dénouements proposés sur cet opus. Ainsi, ces derniers ont indiqué que Silent Hill: Townfall possède pas moins de 5 fins au total. Pour autant, il y a un petit twist à prendre en compte : il y a 3 conclusions principales, et surtout 2 dénouements secrets, qui ne pourront être débloqués qu'en New Game+.

Les actions et choix auront un impact sur Silent Hill: Townfall

Évidemment, ce sont les actions et choix des joueurs qui détermineront la fin obtenue, comme l'explique Jon McKellan : 

Les choix que vous ferez en tant que joueur tout au long du jeu détermineront la fin, et vous devriez avoir le sentiment que cette fin correspond parfaitement à l'expérience que vous avez vécue. L'objectif est que le joueur ait l'impression qu'il s'agit de la conclusion naturelle de l'histoire, compte tenu de la manière dont il a joué.

D'ailleurs, le développeur a indiqué que « de nombreux critères différents », tels que le niveau d'agressivité ou la précision apportée lors de l'enquête, auront une influence sur le dénouement. Si les trois fins principales de Silent Hill: Townfall pourront être explorées durant un premier run, les deux autres restent encore un mystère et nécessiteront obligatoirement une deuxième partie en Nouvelle Partie +. Nul doute que les joueurs et les joueuses s'empresseront de les découvrir, après la sortie de ce nouvel opus.

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Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall arrive le 24 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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