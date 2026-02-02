Silent Hill : Un nouveau jeu est en développement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 17h03
La fameuse franchise Silent Hill aura prochainement le droit à un tout nouvel opus, comme l'a annoncé Konami.
Silent Hill : Un nouveau jeu est en développement
Les fans de la licence Silent Hill ont de quoi se réjouir, à l'heure actuelle : Konami a indiqué qu'un nouveau jeu Silent Hill est actuellement en cours de développement, en plus du remake du premier jeu. 

Un nouveau jeu Silent Hill est en préparation

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En effet, dans son dernier rapport financier, Konami a annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient la licence d'horreur : un nouveau jeu Silent Hill est en cours de développement. Konami a notamment écrit ceci : 
Dans la continuité de nos efforts constants, nous développons actuellement un tout nouveau titre dans la série Silent Hill, ainsi qu'un remake du premier opus, Silent Hill.
Malheureusement, pour le moment, Konami n'a pas dévoilé de plus amples informations à propos de ce nouvel opus Silent Hill. Nul doute que la firme le fera en temps et en heure et que nous aurons des détails à son sujet dans les mois à venir. Toutefois, il est certain que cette annonce ravira les fans de Silent Hill, qui attendent également avec impatience le remake du premier jeu, confié à Bloober Team.

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Bloober Team tease une annonce, de son côté

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Comme vous le savez probablement déjà, Bloober Team, qui est notamment connu pour le remake de Silent Hill 2, a, de son côté, teasé une annonce imminente. D'après un compte à rebours présent sur son site officiel, Bloober Team pourrait bien dévoiler son prochain projet vidéoludique dans quelques jours, soit le 14 février 2026, le jour de la Saint-Valentin. Il va, toutefois, falloir patienter jusqu'à cette date pour connaître les plans de Bloober Team pour l'avenir.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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