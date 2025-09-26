Silent Hill f est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 septembre 2025 à 17h08
Certains joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill f est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Silent Hill f est-il dans le Game Pass ?
Édité par Konami, Silent Hill f, qui est catégorisé comme un jeu d'horreur psychologique, est arrivé à la fin du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés d'Hinako Shimizu, dans la ville isolée d'Ebisugaoka. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Silent Hill f dans le Game Pass.

Silent Hill f est-il dans le Game Pass ?

silent-hill-f-visuel
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Silent Hill f ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

À lire également

Durée de vie Silent Hill f : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Durée de vie Silent Hill f : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Cependant, il y a des chances que Silent Hill f intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Konami décide de proposer Silent Hill f dans le Game Pass, à l'avenir. Si l'éditeur fait une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas, évidemment, de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

Chargement du sondage...

0 votant

En attendant donc la possible arrivée de Silent Hill f dans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouvel opus, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC (Steam)
    • Edition Standard → 28,59 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
    • Edition Digital Deluxe → 49,19 € au lieu de 90 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Silent Hill : Un nouveau jeu est en développement
Silent Hill f 02 février 2026

Silent Hill : Un nouveau jeu est en développement

La fameuse franchise Silent Hill aura prochainement le droit à un tout nouvel opus, comme l'a annoncé Konami.
Konami envisage de nous faire voyager davantage après Silent Hill f
Silent Hill f 18 décembre 2025

Konami envisage de nous faire voyager davantage après Silent Hill f

Avec Silent Hill f, Konami a pris un virage audacieux en quittant le Maine pour le Japon. Mais ce souhait de proposer de nouveaux lieux pourrait devenir récurrent dans les prochains jeux de la franchise.
Silent Hill f : Des portages sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One prévus par Konami ?
Silent Hill f 11 novembre 2025

Silent Hill f : Des portages sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One prévus par Konami ?

Silent Hill f terrorise actuellement les joueurs PC, PS5 et Xbox Series. Mais il se pourrait bien que le titre de Konami arrive prochainement sur d'autres supports à en croire la page officielle du jeu sur le site de l'éditeur/développeur.

commentaire (0)