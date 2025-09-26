Certains joueurs et joueuses se demandent si Silent Hill f est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Silent Hill f est-il dans le Game Pass ?

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PC (Steam) Edition Standard → 28,59 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Edition Digital Deluxe → 49,19 € au lieu de 90 €, soit 45 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Édité par Konami,, qui est catégorisé comme un jeu d'horreur psychologique, est arrivé à la fin du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés d'Hinako Shimizu, dans la ville isolée d'Ebisugaoka. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Cependant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Konami décide de proposer, à l'avenir. Si l'éditeur fait une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas, évidemment, de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.En attendant donc la possible arrivée de, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouvel opus, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :