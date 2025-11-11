Silent Hill f : Des portages sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One prévus par Konami ?



le 11 novembre 2025 à 13h49 Publié par Justine Manchuelle le 11 novembre 2025 à 13h49

Silent Hill f terrorise actuellement les joueurs PC, PS5 et Xbox Series. Mais il se pourrait bien que le titre de Konami arrive prochainement sur d'autres supports à en croire la page officielle du jeu sur le site de l'éditeur/développeur.