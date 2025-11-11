Silent Hill f : Des portages sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One prévus par Konami ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 novembre 2025 à 13h49
Silent Hill f terrorise actuellement les joueurs PC, PS5 et Xbox Series. Mais il se pourrait bien que le titre de Konami arrive prochainement sur d'autres supports à en croire la page officielle du jeu sur le site de l'éditeur/développeur.
Silent Hill f : Des portages sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One prévus par Konami ?
Depuis la sortie de Silent Hill 2 Remake, Konami semble avoir pris l'habitude de réserver les sorties de la franchise aux consoles les plus récentes. Cela a d'ailleurs été le cas avec la sortie de Silent Hill f, le spin-off se déroulant dans le Japon des années 1960.

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En effet, le titre est proposé sur PC, sur PlayStation 5 et sur consoles Xbox Series. Pourtant, un détail repéré sur le site de Konami sous-entend que le cauchemar de Hinako arriverait sur d'autres consoles.

Silent Hill f rattaché à plusieurs plateformes sur le site officiel de Konami

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En se rendant dans la catégorie Jeux de Konami, certains internautes ont découvert une petite surprise dans la liste des informations de Silent Hill f. Dans l'onglet indiquant les plateformes sur lesquelles le titre est disponible, ils ont noté la présence des mentions Xbox One, Switch et PS4

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Malheureusement, ce détail n'est plus visible en ligne à l'heure où ces lignes sont rédigées. Mais une capture d'écran a été réalisée et publiée par le site Insider Gaming. Toutefois, une question se pose : s'agit-il d'une vraie fuite ou d'un montage ? Pour le moment, Konami n'a pas donné plus de précisions sur ces informations. Elles sont donc à prendre avec des pincettes.

Des sorties qui n'ont pas encore été confirmées

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Sortir Silent Hill f sur les deux consoles de Nintendo peut surprendre car la Nintendo Switch et sa petite sœur sont plutôt destinées à un public familial. Toutefois, le titre a connu excellent démarrage en dépassant rapidement le cap du million d'exemplaires vendus. De fait, il peut sembler logique de proposer le jeu sur d'autres plateformes afin de séduire un plus large public. 

Cette stratégie concernerait également Silent Hill 2 Remake. Un leak provenant du Microsoft Store suggère que le titre arriverait sur consoles Xbox Series le 21 novembre 2025. Si la date n'a pas encore été officialisée, cette version du jeu a récemment reçu sa classification ESRB (Entertainment Software Rating Board). La fin d'année pourrait donc bien être placée sous le signe de la peur, quel que soit votre titre Silent Hill préféré !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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