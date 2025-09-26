Durée de vie Silent Hill f : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations à savoir à propos de la durée de vie de Silent Hill f, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de la franchise Silent Hill.

Durée de vie de Silent Hill f

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Combien d'heures pour terminer Silent Hill f ?

Terminer l'histoire principale → Environ 10 heures.

→ Environ 10 heures. Terminer Silent Hill f à 100 % → Plus de 50 heures.

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PC (Steam) Edition Standard → 27,59 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction. Edition Digital Deluxe → 49,19 € au lieu de 90 €, soit 45 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de septembre 2025, et ce, sur diverses plateformes de jeu,est considéré comme un jeu d'horreur psychologique, qui est notamment édité par Konami. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans ce nouvel opus Silent Hill. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandentComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. En effet, si vous désirez tout voir et tout faire sur, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Konami qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus,propose plusieurs fins, ce qui augmente saNéanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale (une fois) ou bien atteindre le 100 % deAinsi, et comme vous pourrez le constater,est conséquente pour toutes celles et ceux qui veulent tout voir du jeu d'horreur.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :