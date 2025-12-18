Konami envisage de nous faire voyager davantage après Silent Hill f

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 décembre 2025 à 14h30
Avec Silent Hill f, Konami a pris un virage audacieux en quittant le Maine pour le Japon. Mais ce souhait de proposer de nouveaux lieux pourrait devenir récurrent dans les prochains jeux de la franchise.
Konami envisage de nous faire voyager davantage après Silent Hill f
Jusqu'au lancement de l'opus f, l'intrigue des jeux Silent Hill avait toujours eu comme décor la ville éponyme basée aux États-Unis. Si elle est fictive, elle reste néanmoins inspirée d'une vraie ville américaine, Centralia (dans l'État de Pennsylvanie). Pourtant, Silent Hill f a brisé cette tradition en proposant une nouvelle histoire horrifique à plusieurs milliers de kilomètres de la ville de toutes les peurs. 

En effet, l'intrigue de ce spin-off se déroule dans la ville d'Ebisugaoka, au Japon. D'ailleurs, le succès de ce nouveau décor pourrait pousser Konami à créer de nouvelles histoires bien loin du Maine. 

Silent Hill f, un premier pas vers un tour du monde horrifique pour la saga

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Dans une récente interview accordée à Inverse, Motoi Okamoto (producteur des jeux Silent Hill) a évoqué la possibilité de transposer les prochains opus dans d'autres régions du monde. En plus de donner un nouveau souffle à la franchise, proposer des environnements plus variés permettrait d'explorer de nouvelles cultures, de nouvelles traditions locales et de découvrir d'autres monstres tirés des folklores du monde entier.
Par exemple, en Amérique centrale ou du Sud, nous pourrions nous inspirer des croyances chamaniques locales et voir comment elles s'intègrent à l'univers. Mais nous pourrions aussi élargir nos horizons et nous intéresser à d'autres régions.

Des noms déjà évoqués pour les prochains jeux Silent Hill ?

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Lors du même échange, Motoi Okamoto a notamment mentionné « la Russie, l'Italie ou la Corée du Sud, car chacune possède ses propres systèmes de croyances ». Est-ce que cela signifie que le prochain jeu Silent Hill se déroulera dans l'une de ces trois destinations ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Pour l'heure, le producteur fait surtout face à un problème majeur : trouver dans certaines de ces régions des développeurs de jeux vidéo suffisamment établis pour gérer la franchise Silent Hill en toute confiance.

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En attendant d'en savoir plus sur le futur de la franchise, rappelons que Silent Hill f peut vous emmener au Japon dès maintenant. Le titre est disponible depuis le 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur : 
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Essi (invité) Le 18/12/2025 à 14:50

Le retour de la licence me plait enormément après tant d'attente