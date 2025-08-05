Silent Hill f veut éviter les comparaisons avec Silent Hill 2 en faisant ce choix audacieux



le 05 août 2025 à 18h06 Publié par Justine Manchuelle le 05 août 2025 à 18h06

Même s'il s'agit d'un spin-off de la franchise, Silent Hill f est perpétuellement comparé au dernier jeu en date de la saga. Pour se créer une identité propre, le jeu a pris un pari risqué au niveau de son gameplay.