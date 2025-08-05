Silent Hill f veut éviter les comparaisons avec Silent Hill 2 en faisant ce choix audacieux

Même s'il s'agit d'un spin-off de la franchise, Silent Hill f est perpétuellement comparé au dernier jeu en date de la saga. Pour se créer une identité propre, le jeu a pris un pari risqué au niveau de son gameplay.
Dévoilé pendant le State of Play du 4 juin 2025, Silent Hill f
est déterminé à proposer un virage pour la franchise, tout en conservant ce qui a fait son succès. Ce choix de créer une aventure différente se ressent à la fois dans la trame du titre, mais aussi dans son gameplay.
En effet, Silent Hill f proposera un système de combat très orienté action
et son héroïne n'aura pas peur d'utiliser différentes armes pour éliminer les menaces. Comparé à Dark Souls par certains même si cela n'a pas été confirmé, ce parti-pris déroute. Néanmoins, l'équipe de développement a expliqué au site japonais Game Spark
les raisons de ce choix audacieux.
Miser sur l'action avec Silent Hill f pour séduire un public plus jeune et amateur de défis
Dans plusieurs vidéos de gameplay partagées début août sur YouTube, les curieux ont découvert quelques séquences montrant Hinako Shimizu (la protagoniste du titre) se battre contres des créatures maléfiques émergeant d'une mystérieuse brume. Elle doit notamment esquiver leurs attaques et riposter en utilisant ce qui se trouve à sa portée. En cela, Silent Hill f s'éloigne de Silent Hill 2 et se rapproche davantage d'un jeu d'action où chaque mouvement compte.
Ce besoin de rajouter de l'action a pour origine un constat simple : de nouveaux joueurs découvrent la franchise et ils préfèrent certains genres vidéoludiques.
Le jeu d'action avec des titres comme Black Myth: Wukong, Stellar Blade ou encore Elden Ring sont autant de références qui ont poussé les équipes de Konami à adapter le gameplay de Silent Hill f à cette nouvelle cible. D'ailleurs, cet élément est évoqué par Motoi Okamoto (producteur du titre).
Les jeux d'action exigeants gagnent en popularité auprès des jeunes joueurs de nos jours, alors je me suis dit que si nous intégrions ce type d'éléments, cela parlerait aussi à ceux qui découvrent la série.
Proposer un arsenal différent en fonction des lieux explorés et des mécaniques rendant chaque combat plus divertissant
Cependant, le sentiment de peur et les ressources limitées
représenteront également une part importante du gameplay de Silent Hill f. Lors du même entretien, Al Yang (réalisateur du jeu) explique avoir « décidé de faire ressortir davantage l'aspect action »
grâce à un système de combat approfondi.
Par exemple, il est précisé que Hinako pourra se rendre dans l'Autre Monde, un autre plan de l'existence où les armes sont incassables. Mais dans le monde réel, la jeune fille n'aura pas accès à un tel arsenal. Elle devra donc se débrouiller avec des morceaux de gouttière, des barres de fer et une durabilité limitée pour ses armes de mêlée.
En attendant de découvrir toutes les possibilité de combat du titre, rappelons que Silent Hill f arrivera dans nos rayons le 25 septembre 2025. Le titre de Konami sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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