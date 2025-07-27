Silent Hill f : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son arrivée

Découvrez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Silent Hill f, le nouveau jeu d'horreur psychologique de Konami.

Date de sortie de Silent Hill f

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Sur quelle(s) plateforme(s) sort Silent Hill f ?

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Silent Hill f, qu'est-ce que c'est ?

Quelle est l'histoire de Silent Hill f ?

Hinako voit sa fille natale engloutie dans la brume, la mettant face à des monstres grotesques et des énigmes déroutantes. Découvrez la beauté troublante enfouie derrière l'atrocité.

Des détails sur le gameplay de Silent Hill f

Dans l'optique de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Silent Hill, de Konami, sachez que nous vous proposons, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes de jeu concernées.Pour commencer, et avant même de vous apporter de plus amples informations à propos du titre, rappelons que. C'est au mois de juin de cette année, et plus précisément lors d'un State of Play, que Konami a annoncé la date de lancement deSoulignons, d'ailleurs, le fait qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le titre. Pour vous aider à y voir plus clair à ce propos, nous vous proposons notre article récapitulant toutes les éditions prévues pour, avec leur tarif et les bonus de précommande.La plupart des joueurs et des joueuses pourront découvrir ce nouvel opus de la célèbre saga horrifique puisque(notamment via Steam et via l'Epic Games Store).. Par ailleurs, et selon les informations connues, il s'agit d'un spin-off de la saga principale. Il convient, dès lors, de souligner le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux précédents opus pour faire celui-ci, étant donné queest un opus « autonome » et que son histoire ne s'inscrit pas dans la continuité des titres passés. Toutefois, celles et ceux qui connaissent la franchise pourraient y découvrir des références ainsi qu'Easter Eggs.. Pour être plus précis,. Malheureusement, tout n'est pas rose : la ville se retrouve soudainement engloutie par la brume, transformant ainsi le lieu en un endroit des plus cauchemardesques, notamment habité par des monstres effroyables.En ce qui concerne, nous savons que, notamment au corps à corps.De plus, et selon les détails partagés par les développeurs,, qui devraient avoir un impact sur l'avenir de l'héroïne et donc la suite des événements.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 25 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.