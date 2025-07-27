Silent Hill f : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son arrivée

Découvrez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Silent Hill f, le nouveau jeu d'horreur psychologique de Konami.
Dans l'optique de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Silent Hill, de Konami, sachez que nous vous proposons un récapitulatif de toutes les informations à connaître à propos de Silent Hill f
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Silent Hill f
Pour commencer, et avant même de vous apporter de plus amples informations à propos du titre, rappelons que la sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025
. C'est au mois de juin de cette année, et plus précisément lors d'un State of Play, que Konami a annoncé la date de lancement de Silent Hill f
.
Soulignons, d'ailleurs, le fait qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le titre. Pour vous aider à y voir plus clair à ce propos, nous vous proposons notre article récapitulant toutes les éditions prévues pour Silent Hill f
, avec leur tarif et les bonus de précommande.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Silent Hill f ?
La plupart des joueurs et des joueuses pourront découvrir ce nouvel opus de la célèbre saga horrifique puisque Silent Hill f arrive, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series et PC
(notamment via Steam et via l'Epic Games Store).
Silent Hill f, qu'est-ce que c'est ?
Silent Hill f est considéré comme un jeu d'horreur psychologique
. Par ailleurs, et selon les informations connues, il s'agit d'un spin-off de la saga principale. Il convient, dès lors, de souligner le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux précédents opus pour faire celui-ci, étant donné que Silent Hill f
est un opus « autonome
» et que son histoire ne s'inscrit pas dans la continuité des titres passés. Toutefois, celles et ceux qui connaissent la franchise pourraient y découvrir des références ainsi qu'Easter Eggs.
Quelle est l'histoire de Silent Hill f ?
L'histoire de Silent Hill f se déroule dans le Japon des années 60
. Pour être plus précis, l'aventure prend place dans la ville isolée d'Ebisugaoka, où réside la protagoniste, nommée Hinako Shimizu
. Malheureusement, tout n'est pas rose : la ville se retrouve soudainement engloutie par la brume, transformant ainsi le lieu en un endroit des plus cauchemardesques, notamment habité par des monstres effroyables.
Hinako voit sa fille natale engloutie dans la brume, la mettant face à des monstres grotesques et des énigmes déroutantes. Découvrez la beauté troublante enfouie derrière l'atrocité.
Des détails sur le gameplay de Silent Hill f
En ce qui concerne le gameplay de Silent Hill f
, nous savons que les joueurs et les joueuses, aux commandes de la lycéenne Hinako Shimizu, devront résoudre diverses énigmes/casse-tête mais aussi affronter les différentes créatures dans la brume
, notamment au corps à corps.
De plus, et selon les détails partagés par les développeurs, Silent Hill f proposera à la communauté de prendre des décisions
, qui devraient avoir un impact sur l'avenir de l'héroïne et donc la suite des événements.
Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill f
arrive le 25 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
commentaire (0)