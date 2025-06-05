Silent Hill f surprend les joueurs avec du gameplay et une date de sortie toute proche

C'est l'une des surprises majeures du State of Play du 4 juin. Silent Hill f va sortir cette année et pour l'occasion, il dévoile son gameplay ainsi que les créatures effrayantes que vous allez devoir combattre.
Présenté pour la première fois en 2022, Silent Hill f
était resté assez discret depuis cette révélation. S'il a été la vedette d'un Silent Hill Transmission courant mars
, peu d'images de gameplay avaient été partagées sur ce nouvel opus. Cependant, Konami a décidé de gâter la communauté lors du State of Play du 4 juin 2025.
Pour l'occasion, l'éditeur et développeur a partagé une vidéo de gameplay de 3 minutes qui glace le sang
. Mais le détail le plus marquant de cette annonce est que Silent Hill f a une date de sortie, prévue pour cette année
.
Une ambiance toujours aussi effrayante et un gameplay plus nerveux pour Silent Hill f
Ce premier trailer de gameplay nous permet de découvrir comment le personnage principal (la jeune Hinako Shimizu) évolue au cœur de son village natal d'Ebisugaoka. Comme souvent, l'exploration occupe une part importante du gameplay des jeux Silent Hill, avec une attention portée à la reconstitution d'un petit village japonais des années 1960
. Cependant, une vraie coupure est faite avec le gameplay de Silent Hill 2 Remake
.
Dans Silent Hill f, « le combat sera plus axé sur la mêlée et plus orienté vers l'action »
comme l'a précisé Motoi Okamoto, le producteur du jeu. Hinako sera capable d'esquiver les attaques, de bloquer les coups mais aussi de riposter en attaquant. D'ailleurs, la jeune fille porte plusieurs armes différentes dans ce trailer, montrant qu'elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Enfin, ses choix auront des répercussions déterminantes.
Silent Hill f sera disponible pour le début de l'automne
Entre le brouillard et les fleurs, un credo persiste : « Trouvez la beauté dans la terreur
». Ces quelques mots ont inspiré les développeurs pendant toute la conception de Silent Hill f. Il sera également le fil qui guidera les joueurs. Est-ce que Hinako va succomber à la beauté terrifiante qui hante son village natal, va-t-elle affronter ses peurs ou sombrer dans cette folie qui semble emporter tous ses proches ?
L'atmosphère glaçante, les créatures humanoïdes au corps désarticulé et les doutes de la jeune Hinako ont de quoi ravir les amateurs d'horreur. D'ailleurs, il ne sera pas nécessaire de patienter jusqu'à Halloween pour découvrir Silent Hill f. Dans les dernières secondes de la vidéo, Konami révèle que le titre sera disponible le 25 septembre 2025
sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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