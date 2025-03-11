Trois ans après, Silent Hill f va enfin être sous le feu des projecteurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2025 à 18h39
Konami a annoncé la tenue d'un événement entièrement dédié à Silent Hill, avec de nombreuses annonces attendues par les joueurs, notamment sur Silent Hill f.
Trois ans après, Silent Hill f va enfin être sous le feu des projecteurs
Hormis la récente sortie de Silent Hill 2 Remake, la licence d'horreur était restée silencieuse ces dernières années. La séparation entre Hideo Kojima et KONAMI avait mis un terme au développement de nouveaux opus entre 2015 et 2022. Mais la franchise est en train de renaître de ses cendres, pour la plus grande joie des amateurs de frissons vidéoludiques. 

Plus de contenu sur Silent Hill f enfin révélé, 3 ans après sa première présentation

KONAMI a confirmé qu'un nouveau Silent Hill Transmission allait être diffusé le 13 mars prochain. En France, il sera possible d'assister au showcase de présentation à partir de 23 heures. Pour cela, il suffira simplement de se rendre sur la chaîne YouTube SILENT HILL (OFFICIAL). D'ailleurs, l'éditeur japonais a déjà donné quelques précisions sur le contenu de cette présentation. Celle-ci portera uniquement sur Silent Hill f, un titre présenté pour la première fois lors du retour des Silent Hill Transmissions en 2022. 

Le jeu, encore très secret, proposera une toute nouvelle aventure se déroulant dans les années 60. Mais pour la première fois de son histoire, cette épopée ne se déroulera pas dans la ville de Silent Hill. La partie créative a été confiée à de tout nouveaux visages car l'histoire est écrite par Ryukishi07, auteur et scénariste connu pour son travail sur les jeux When They Cry. Tandis que les personnages et les créatures sont dessinés par l'artiste japonais Kera.

Miniature vidéo

Lors de la présentation, les curieux peuvent espérer entrevoir des éléments de gameplay, les plateformes sur lesquelles Silent Hill f sera disponible ou encore sa date de sortie. Mais il faut encore patienter quelques heures avant d'obtenir toutes les réponses à ces questions.
Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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