Silent Hill f : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 14h32
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Silent Hill f en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour le lancement.
Silent Hill f : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Débarquant à la fin du mois de septembre 2025, Silent Hill f, qui est édité par Konami, est plutôt attendu par les fans de la licence et amateurs de jeux d'horreur. D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures d'Hinako Shimizu dans la ville d'Ebisugaoka, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie de Silent Hill f en France sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.

Heure de sortie de Silent Hill f en France sur consoles et PC

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Rappelons, avant tout, que Silent Hill f sort le 25 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Konami, nous connaissons l'heure de lancement de Silent Hill f. L'horaire n'est pas le même pour tout le monde.

Ainsi, l'heure de sortie de Silent Hill f est fixée à 00h00 (heure française), le 25 septembre 2025, pour celles et ceux étant sur PS5, Xbox ou bien Windows. Autrement, sachez que l'heure de lancement de Silent Hill f sur Steam et sur l'Epic Games Store est à 06h00 (heure française), le 25 septembre également. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series pourront le découvrir avant les personnes attendant la version Steam ou Epic Games Store de Silent Hill f.

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Les heures de sortie de Silent Hill f dans le monde.

Un accès anticipé pour Silent Hill f ?

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Silent Hill f propose bel et bien un accès anticipé, qui permet, d'ailleurs, d'y jouer dès maintenant, et plus précisément depuis le 23 septembre 2025. Si vous ne souhaitez pas attendre sa sortie officielle, sachez que nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé de Silent Hill f dans un article dédié.

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Rendez-vous donc le 25 septembre 2025, dans la nuit ou tôt dans la matinée, pour parcourir Silent Hill f. Date à laquelle ce nouvel opus Silent Hill se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store, notamment).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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