Silent Hill f accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté pourront jouer à Silent Hill f plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Silent Hill f
, de Konami, arrive à la fin du mois de septembre 2025. De nombreux joueurs et joueuses au sein de la communauté sont impatients de découvrir ce nouveau jeu d'horreur. D'ailleurs, comme plusieurs autres titres, Silent Hill f va avoir le droit à un accès anticipé
, permettant ainsi aux intéressés de se plonger dans ce nouvel opus avec quelques jours d'avance.
Il se peut que vous désiriez faire partie de celles et ceux qui découvriront Silent Hill f avant son lancement
, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de Silent Hill f, et donc comment y jouer en avance
.
Comment jouer en avance à Silent Hill f grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez parcourir Silent Hill f avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé
, sachez que cela est possible, mais à une condition bien particulière.
Effectivement, afin de bénéficier de l'accès anticipé de Silent Hill f et donc y jouer plusieurs jours en avance
, il est nécessaire d'acheter une édition bien spécifique du titre de Konami. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe du soft, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Silent Hill f
.
Quand débute l'accès anticipé de Silent Hill f ?
D'après les informations partagées sur la page Steam du soft, l'accès anticipé de Silent Hill f
débute le 23 septembre 2025. Ce qui permet donc d'y jouer avec 2 jours d'avance
, puisque la sortie officielle du titre est fixée au 25 septembre prochain.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Konami n'a pas partagé l'heure de lancement de l'accès anticipé de Silent Hill f
. Si les développeurs dévoilent, à l'avenir, des informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.
Le contenu des différentes éditions de Silent Hill f
Si vous désirez en savoir plus à propos des éditions de Silent Hill f
, sachez que nous vous précisons leur contenu dans ce qui suit. Remarquons que l'édition Deluxe est seulement disponible en version numérique sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, etc.).
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Jeu de base Silent Hill f
|Oui
|Oui
|Artbook digital
|Non
|Oui
|Bande originale en version digitale
|Non
|Oui
|Costume de lapin rose
|Non
|Oui
Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill f
arrive le 25 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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