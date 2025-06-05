Silent Hill f : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Silent Hill f, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt à affronter ce qui se cache au cœur du village d'Ebisugaoka.
Lors du State of Play du 4 juin 2025, Silent Hill f
a enchanté les amateurs d'horreur en dévoilant un peu plus son histoire, ses combats ainsi que sa date de sortie
. Dans la foulée de cette annonce, les précommandes du titre ont été lancées.
Si vous souhaitez voyager dans le Japon des années 1960, vous pouvez donc réserver votre billet de voyageur temporel dès à présent.
Mais comme pour la plupart des jeux, le choix de l'édition est crucial
, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune des deux éditions proposées. Attention cependant : la version Deluxe de Silent Hill f ne sera proposée qu'en version dématérialisée et ce, sur tous les supports.
Différentes éditions de Silent Hill f
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Jeu de base Silent Hill f
|Oui
|Oui
|Artbook digital
|Non
|Oui
|Bande originale en version digitale
|Non
|Oui
|Costume de lapin rose
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Si vous choisissez de précommander Silent Hill f (que ce soit en version Standard ou Deluxe), vous recevrez en bonus la tenue exclusive Uniforme scolaire marin blanc, un Omamori (Pivoine) ainsi qu'un pack d'objets.
Cependant, les joueurs optant pour la version Deluxe pourront profiter de cette épopée horrifique nippone en avance. La précommande de l'édition Deluxe s'accompagne d'un accès anticipé permettant de jouer à Silent Hill f 48 heures avant son lancement officiel
.
Prix des différentes éditions de Silent Hill f
Le prix de vente des éditions de Silent Hill f sera similaire, que vous optiez pour une version PC ou sur consoles. À noter que par la suite, les joueurs qui le souhaitent pourront acheter dès le 25 septembre un pack « Mise à jour » leur permettant d'acheter à prix réduit le contenu de l'édition Deluxe. Cependant, son prix n'a pas encore été communiqué. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 79,99 €
- PlayStation et Xbox → 79,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 89,99 €
- PlayStation et Xbox → 89,99 €
Où précommander Silent Hill f ?
Silent Hill f
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Silent Hill f avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Silent Hill f
est programmée pour le 25 septembre 2025. Le titre sera disponible sur PC, sur PlayStation 5 ainsi que sur consoles Xbox Series.
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