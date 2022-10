Silent Hill : Remake du 2, nouveaux jeux, film et série, retour sur les annonces

Toutes les annonces concernant Silent Hill

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill: Townfall

Silent Hill f

Silent Hill: Ascension

Return to Silent Hill

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de nombreuses années d'attente, et quelques mois de rumeurs (pour ne pas également dire années). Bien évidemment, le studio japonais a fait les choses en grand, en réservant son lot de révélations, bien qu'une petite erreur plus tôt dans la journée ait levé le voile sur certains projets.Quoi qu'il en soit,, plus ou moins avancés. Celui étant le plus proche de sortir est sans nul doute, étant donné qu'il a été au centre de la plus longue bande-annonce, si nous mettons le film de côté. Deux autres jeux et une série ont également fait l'objet d'un trailer.Considéré par la majeure partie comme le meilleur jeu de la licence,. Que vous ayez joué ou non à l'original, vous pourrez profiter de cette expérience avec la technologie d'aujourd'huiqui part explorer la ville de Silent Hill, après avoir reçu une lettre de sa femme, Mary, décédée. Ce dernier devra alors affronter diverses créatures, certaines particulièrement monstrueuses.Développé par Bloober Team,, mais la fiche Steam du jeu est déjà en ligne. Il arrivera également sur PS5, en tant qu'exclusivité temporaire.Pour le reste, les informations sont naturellement moins poussées. Townfall est développé par No Code Studios et édité par Annapurna Interactive, il s'agit d'une nouvelle histoire. Nous aurons davantage d'informations dans les mois à venir.Ce jeu mettre en avant une histoire écrite par le japonais Ryūkishi07, connu, entre autres, pour ses romans surnaturels et psychologiques. Nous serons plongés dans le Japon des années 1960, dans une ambiance qui promet de nous faire frissonner.Après les jeux vidéo, place à une série pour le moins originale, puisqu'elle sera interactive.. Plusieurs studios de renom participent d'ailleurs au projet, comme Bad Robot Games et Behaviour Interactive. Les plateformes de diffusion seront annoncées plus tard, mais la série doit arriver en 2023.L'annonce la moins surprenante, étant donné que nous le savions déjà plus ou moins,. Il est, comme l'original, réalisé par Christophe Gans.