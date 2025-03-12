PS Store : Des centaines de jeux en réduction grâce à la promotion Méga Mars

Le PlayStation Store a, très récemment, accueilli la promotion Méga Mars, qui offre de belles réductions sur une multitude de titres.

PS Store, Méga Mars (jusqu'au 27 mars 2025)

Diablo IV Édition Standard (PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 26,99 € au lieu de 59,99 €. Silent Hill 2 (PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €. Star Wars Jedi: Survivor (PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €. Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €.

(PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €. God of War Ragnarök (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition (PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €.

(PS5) → 49,29 € au lieu de 84,99 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. Dying Light Enhanced Edition (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €. Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. PowerWash Simulator (PS4 et PS5) → 17,49 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,49 € au lieu de 24,99 €. Grandblue Fantasy: Relink Édition Standard (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Planet Coaster 2 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Darkest Dungeon II (PS4 et PS5) → 26,12 € au lieu de 38,99 €.

(PS4 et PS5) → 26,12 € au lieu de 38,99 €. Mass Effect Édition Légendaire (PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €. Ravenswatch (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Hellblade: Senua's Sacrifice (PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 29,99 €. Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) → 18,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 18,99 € au lieu de 49,99 €. Dredge (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Streets of Rage 4 (PS4) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. Another Crab's Treasure (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Neva (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €. The Casting of Frank Stone (PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps,a fait peau neuve et s'est, ainsi, doté d'. Grâce à celle-ci, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur les consoles de PlayStation (PS4 et PS5) peuvent profiter de réductions sur de nombreux titres, AAA ou indépendants. Remarquons, à ce propos, queComme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :