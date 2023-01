Tomb Raider : Le nouvel opus a de grandes chances de se montrer en 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début du mois d'avril 2022, Crystal Dynamics a annoncé, notamment lors de l'événement State of Unreal, une très bonne nouvelle pour les fans des aventures de Lara Croft/Tomb Raider : un nouvel opus arrive prochainement . En développement, le titre refait parler de lui, en ce début d'année.Comme vous le savez probablement déjà, Crystal Dynamics a récemment indiqué que Marvel's Avengers ne sera bientôt plus suivi. En effet, le studio de développement a prévu une dernière mise à jour de contenu pour le soft. Celle-ci doit arriver au mois de mars. Néanmoins, à compter de septembre 2023, Crystal Dynamics ne travaillera plus sur Marvel's Avengers.Selon un rapport du leaker Miller Ross, disponible sur le site Exputer dont le développement serait « à grande échelle ». En outre, Miller Ross indique qu'une annonce, concernant ce nouvel opus, serait prévue pour cette année. Or, nous ne savons pas encore quand cette présentation aura, potentiellement, lieu, d'autant plus que l'information n'est pas officielle. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails, à ce sujet, auront été révélés.À l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses concernant ce nouvel opus Tomb Raider, hormis le fait qu'il est développé sous l'Unreal Engine 5. Certaines rumeurs, circulant sur la Toile, laissent penser que les événements narrés, dans le jeu, se dérouleront dans un monde moderne frappé « par un cataclysme » et que le titre nous permettra d'incarner une Lara Croft plus expérimentée. Mais, rien de cela n'a été confirmé, pour le moment.