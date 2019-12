PornHub : Zelda, Lara Croft et Mei privilégiée sur le site pour adulte

Plus de 42 milliards de visiteurs ont été comptabilisés sur PornHub durant l'année 2019, la grande majorité d'entre eux ont effectué des recherches sur des termes liés à des célébrités, tendances cinématographiques et/ou jeux vidéo.

En ce qui concerne les jeux vidéo, Overwatch, Fortnite et Minecraft semblent être des titres grandement privilégiés , comme l'atteste les différentes données partagées par. Alors que certains adeptes de ce site pour adultes lancent des requêtes assez généralistes sur l'univers vidéoludique, d'autres préfèrent chercher des choses bien plus précises, comme certains personnages de leur licence préférée.Zelda, la princesse d'Hyrule, à ne pas confondre avec Link, le jeune homme partant la sauver, est en tête surpour l'année 2019, avec plus de 5,6 millions de recherches. Elle devance d'un million de requêtes, la plus célèbre des archéologues, Lara Croft, issue de la série d'action-aventure Tomb Raider. Bien évidemment, au vu de l'engouement connu par le FPS de Blizzard,, il n'aura pas fallu descendre bien bas dans le classement avant de tomber sur l'une de ses héroïnes, à savoir D. Va, laquelle semble être grandement préférée à ses acolytes Mercy (Ange), Mei, Ashe et Brigitte.Même s'il peut paraître étonnant que le plombier à la moustache bien fournie soit particulièrement prisé, le terme « Super Mario » est positionné à la quatrième place, ce dernier devant faire, assurément, référence aux Princesses Peach et Daisy, lesquelles semblent être grandement présentes sur les recherches associées sur(nous l'avons vérifié pour la science), en plus de Bowsette et Bowser.Alors que Pokémon était présent au pied du podium des jeux vidéo les plus recherchés, Pikachu et Ondine trustent les douzième et treizième places des personnages les plus demandés. Dans une moindre mesure, nous retrouvons aussi d'autres personnages importants de nombreuses licences appréciées tels que Wraith d', Maya de Borderlands ou encore différents protagonistes des séries Street Fighter et Tekken.