La trilogie Tomb Raider par Square Enix est offerte sur l'Epic Games Store

Trilogie Tomb Raider gratuite sur l'Epic Games Store

Comment avoir la trilogie Tomb Raider gratuitement ?

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Depuis maintenant près de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, FM, World War Z, Star Wars: Battlefront 2 ou même Dead by Daylight récemment. Pour cette fin d'année, et le début de 2022 nous avons le droit à, reboot de la licence par Square Enix.Dès ce jeudi 30 décembre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou. Pour faire bref sur ces trois opus, qui ont été acclamés par la critique, autant par la presse que les joueurs, nous pourrons découvrir les débuts de l'archéologue dans de nouvelles aventures.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 30 décembre et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement sur les noms Tomb Raider Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider pour tomber sur lesdites pages. Vous avez jusqu'au 6 janvier 2021 pour les réclamer. Si la trilogie a éveillé votre curiosité, mais que vous n'avez pas pu la récupérer, notre partenaire Instant Gaming vous propose les différents opus avec une belle réduction :Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse