La série Tomb Raider s'est vendue à 88 millions de copies

PC Édition Standard → 9,49 € au lieu de 39,6 €, soit 76 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a très peu de temps, nous apprenions qu' Embracer Group avait mis en place un accord pour racheter plusieurs studios, dont Crystal Dynamics à qui nous devons les trois opus du reboot de la série mettant en scène Lara Croft (, Shadow of the Tomb Raider). Récemment, le directeur du studio a pris la parole et a révélé les ventes de la série.En effet, Scot Amos, le directeur de Crystal Dynamics, a annoncé que. 38 millions de copies proviendraient de la trilogie reboot. Ce qui correspondrait à 43,18 % des ventes totales. D'un autre côté, les jeux mobiles, Lara Croft : Relic Run et Lara Craft : Go auraient atteint, collectivement, 53 millions de téléchargements payants. Ce qui est relativement important, vous en conviendrez probablement.Au début du mois d'avril,, et serait sous Unreal Engine 5. Nous vous en parlions dans un article dédié Pour rappel, le dernier opus de la trilogie reboot de Tomb Raider,est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose de belles réductions pour le titre :