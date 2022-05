Embracer Group rachète Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal

Today we have entered into agreement to welcome over 1000 new colleagues through the acquisition of @CrystalDynamics, @EidosMontreal, and @SquareEnixMtl with a fantastic catalog of IPs such as Tomb Raider and Deux Ex, to be part of our ecosystem.https://t.co/NqELDQKTGe — Embracer Group (@embracergroup) May 2, 2022

C'est la nouvelle importante du jour : Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal sont sur le point d'être rachetés par Embracer Group. En effet, la société a récemment mis en place un accord pour faire leur acquisition, pour 300 millions de dollars.Si l'accord est bel et bien conclu, et quand il sera entièrement finalisé, soit durant le deuxième trimestre de l'année fiscale 2022-2023,. Parmi elles, nous pouvons, notamment, citer Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain, et bien d'autres. D'ailleurs, cela inclurait également environ 1 100 employés.

À ce sujet, le co-fondateur et PDG d'Embracer Group, Lars Wingefors, a déclaré dans un récent communiqué : « Nous sommes heureux d'accueillir ces studios au sein d'Embracer Group. Nous reconnaissons les licences fantastiques, le talent créatif de rang mondial et le palmarès d'excellence qui a été démontré encore et encore durant les dernières décennies. Ça a été un grand plaisir de rencontrer les équipes de dirigeants et de discuter de plans d'avenir pour réaliser leurs ambitions et intégrer pleinement Embracer ».



Rappelons qu'Embracer Group avait, précédemment, fait l'acquisition de Dark Horse Comics, 3D Realms, Ghost Ship Games, Gearbox, THQ Nordic, Saber Interactive, Koch Media, pour ne citer que ces quelques exemples.