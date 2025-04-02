Game Pass : Découvrez tous les jeux qui quittent le catalogue en avril 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 15 avril 2025 à 15h39
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois d'avril 2025.
Game Pass : Découvrez tous les jeux qui quittent le catalogue en avril 2025
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en avril 2025 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

Les jeux sortants du Game Pass en avril 2025

Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois d'avril 2025. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
  • Le 15 avril 2025:
    • Botany Manor
    • Coral Island
    • Harold Halibut
    • Homestead Arcana
    • Kona
    • Orcs Must Die! 3
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
    • Turbo Golf Racing
  • Le 30 avril 2025 : 
    • Have a Nice Death (Cloud, Console et PC)
    • Kona II Brume (Cloud, Console et PC)
    • Sniper Elite 5 (Cloud, Console et PC)
    • The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console et PC)
    • Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC)
    • The Rewinder (Cloud, Console et PC)
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Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'avril 2025, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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