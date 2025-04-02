Game Pass : D'excellents jeux débarquent dans le catalogue en avril 2025

Hunt Showdown 1896 : Le guide pour survivre à vos premières parties

Hunt: Showdown 1896 vous a déjà envoyé au cimetière trois fois en dix minutes ? Normal. Force est d'avouer que le titre de Crytek se contente de vous apprendre les bases avant de vous propulser rapidement dans la cours des grands. Ce guide vous donne les clés pour transformer vos débuts chaotiques en véritables parties de chasse réussies dans le bayou le plus impitoyable du gaming.