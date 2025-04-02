Game Pass : D'excellents jeux débarquent dans le catalogue en avril 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 15 avril 2025 à 15h34
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2025.
Game Pass : D'excellents jeux débarquent dans le catalogue en avril 2025
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en avril 2025. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour avril 2025

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en avril 2025. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
  • Borderlands 3 Ultimate Edition
    • Date d'arrivée → 3 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • All You Need is Help
    • Date d'arrivée → 3 avril
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Still Wakes the Deep 
    • Date d'arrivée → 3 avril
    • Plateforme(s) → Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Wargroove 2
    • Date d'arrivée → 3 avril
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition
    • Date d'arrivée → 8 avril
    • Plateforme(s) → Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • South of Midnight
    • Date d'arrivée → 8 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Commandos: Origins
    • Date d'arrivée → 9 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Blue Prince
    • Date d'arrivée → 10 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Hunt: Showdown 1896
    • Date d'arrivée → 15 avril
    • Plateforme(s) → PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Grand Theft Auto V
    • Date d'arrivée → 15 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Neon White
    • Date d'arrivée → 16 avril
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game
    • Date d'arrivée → 16 avril 
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Crime Scene Cleaner
    • Date d'arrivée → 17 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Tempopo
    • Date d'arrivée → 17 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Clair Obscur: Expedition 33
    • Date d'arrivée → 24 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Towerborne
    • Date d'arrivée → 29 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Far Cry 4
    • Date d'arrivée → 30 avril
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'avril 2025 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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