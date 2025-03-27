Schedule 1 : Une roadmap prometteuse dévoile l'avenir du jeu phénomène

Du contenu va arriver dans Schedule 1, le phénomène du moment, pour améliorer l'expérience et offrir de nouvelles possibilités aux joueurs.
Découvrez la feuille de route officielle de Schedule 1
, le jeu indépendant à succès qui vous plonge au cœur d'un empire criminel en plein essor
. Le titre phare du moment ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir conquis des dizaines de milliers de joueurs dès sa sortie, Schedule 1 annonce déjà de nombreuses mises à jour prévues sur les deux prochaines années
. Mais que nous réserve exactement ce jeu indépendant ?
Un développement ambitieux sur deux ans
Développé par TVGS
, Schedule I
a rapidement séduit grâce à sa formule addictive : créer, vendre et étendre son propre empire criminel dans la ville fictive de Hyland Point, un peu à la façon de Breaking Bad. Après un lancement en accès anticipé couronné de succès, le développeur a désormais levé le voile sur une partie de son ambitieuse roadmap, qui promet d'enrichir considérablement l'expérience du jeu. TVGS prévoit en effet de maintenir Schedule 1 en accès anticipé pendant environ deux ans
, une période durant laquelle de nombreuses nouveautés seront régulièrement ajoutées.
Les futures nouveautés déjà annoncées
Voici les principales améliorations et les ajouts confirmés par le développeur pour Schedule 1
:
- Extension significative de la carte, avec de nouvelles zones à explorer.
- Ajout de nouvelles substances et procédés de production, pour diversifier votre activité criminelle.
- Élargissement du réseau de fournisseurs et de clients, pour des interactions encore plus variées.
- Nouveaux éléments de gameplay et objets à acquérir, afin d'investir vos profits dans de nouveaux projets.
Ces contenus arriveront sous forme de mises à jour majeures
, prévues chaque mois, permettant aux joueurs de profiter régulièrement de nouveautés et de défis supplémentaires. Évidemment, des ajouts qui n'étaient pas prévus au départ, mais qui ont été suggérés par les joueurs sont susceptibles d'arriver.
Leurs suggestions et de leurs avis seront important pour la suite du développement, sur tous les aspects. Une roadmap structurée devrait être communiquée prochainement
, permettant d'avoir un aperçu des rendez-vous les plus importants. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès sa sortie officielle, tout naturellement.
Schedule 1
est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 16,57 €.
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