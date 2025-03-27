Schedule 1 : Une roadmap prometteuse dévoile l'avenir du jeu phénomène

Schedule I est un jeu de simulation criminelle en accès anticipé depuis mars 2025 sur PC, développé par TVGS. Incarnez un trafiquant et développez un empire de drogue à Hyland Point avec la production et la vente de drogue, mais aussi en ayant votre propre propriété, et en automatisant votre production. Avec son humour noir, son gameplay coopératif déjanté et ses mises à jour régulières, il a explosé sur Steam.