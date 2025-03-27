Schedule 1 : Une roadmap prometteuse dévoile l'avenir du jeu phénomène

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2025 à 12h05
Du contenu va arriver dans Schedule 1, le phénomène du moment, pour améliorer l'expérience et offrir de nouvelles possibilités aux joueurs.
Schedule 1 : Une roadmap prometteuse dévoile l'avenir du jeu phénomène
Découvrez la feuille de route officielle de Schedule 1, le jeu indépendant à succès qui vous plonge au cœur d'un empire criminel en plein essor. Le titre phare du moment ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir conquis des dizaines de milliers de joueurs dès sa sortie, Schedule 1 annonce déjà de nombreuses mises à jour prévues sur les deux prochaines années. Mais que nous réserve exactement ce jeu indépendant ?

Un développement ambitieux sur deux ans

Développé par TVGS, Schedule I a rapidement séduit grâce à sa formule addictive : créer, vendre et étendre son propre empire criminel dans la ville fictive de Hyland Point, un peu à la façon de Breaking Bad. Après un lancement en accès anticipé couronné de succès, le développeur a désormais levé le voile sur une partie de son ambitieuse roadmap, qui promet d'enrichir considérablement l'expérience du jeu. TVGS prévoit en effet de maintenir Schedule 1 en accès anticipé pendant environ deux ans, une période durant laquelle de nombreuses nouveautés seront régulièrement ajoutées.

schedule1-2

Les futures nouveautés déjà annoncées

Voici les principales améliorations et les ajouts confirmés par le développeur pour Schedule 1 :
  • Extension significative de la carte, avec de nouvelles zones à explorer.
  • Ajout de nouvelles substances et procédés de production, pour diversifier votre activité criminelle.
  • Élargissement du réseau de fournisseurs et de clients, pour des interactions encore plus variées.
  • Nouveaux éléments de gameplay et objets à acquérir, afin d'investir vos profits dans de nouveaux projets.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ces contenus arriveront sous forme de mises à jour majeures, prévues chaque mois, permettant aux joueurs de profiter régulièrement de nouveautés et de défis supplémentaires. Évidemment, des ajouts qui n'étaient pas prévus au départ, mais qui ont été suggérés par les joueurs sont susceptibles d'arriver.

Leurs suggestions et de leurs avis seront important pour la suite du développement, sur tous les aspects. Une roadmap structurée devrait être communiquée prochainement, permettant d'avoir un aperçu des rendez-vous les plus importants. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès sa sortie officielle, tout naturellement.

Miniature vidéo

Schedule 1 est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 16,57 €.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Schedule I célèbre son premier anniversaire avec une nouvelle mise à jour riche en nouveautés
Schedule I 30 mars 2026

Schedule I célèbre son premier anniversaire avec une nouvelle mise à jour riche en nouveautés

Un an après son lancement en accès anticipé, le jeu de gestion de cartel Schedule I déploie sa mise à jour anniversaire. Au programme, des armes inédites, une refonte de l'application de livraison et de nombreux ajustements réclamés par une communauté toujours plus investie.
Schedule 1 s'offre une nouvelle mise à jour pour son premier anniversaire
Schedule I 19 mars 2026

Schedule 1 s'offre une nouvelle mise à jour pour son premier anniversaire

Disponible depuis un an environ, Schedule 1 vient de publier une nouvelle mise à jour, permettant de profiter, entre autres, d'un système de météo.
Schedule 1 a failli devenir une simple simulation agricole à la Stardew Valley
Schedule I 28 novembre 2025

Schedule 1 a failli devenir une simple simulation agricole à la Stardew Valley

Imaginez un instant que votre simulateur de trafic de drogue préféré se transforme en jeu de ferme paisible. C'est exactement le plan de secours qu'avait prévu le créateur de Schedule 1 si Steam avait refusé son titre controversé. Une anecdote surprenante qui témoigne des risques du développement indé.

commentaire (0)