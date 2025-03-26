Schedule 1 : Ce nouveau jeu indé façon Breaking Bad cartonne sur Steam et détrône les blockbusters

Sorti en accès anticipé le 24 mars, Schedule I propose une expérience originale qui combine les meilleurs aspects de GTA, Payday, et de l'univers culte de Breaking Bad, tout en apportant une dose d'humour décalé et une liberté de jeu rare dans le genre.
Ces dernières semaines, les joueurs ont eu droit à plusieurs grosses sorties comme Monster Hunter Wilds
, Kingdom Come: Deliverance 2
ou encore Assassin's Creed Shadows
. Pourtant, depuis un peu plus de 24 heures, aucun d'entre eux n'a réussi à tenir tête à un jeu indépendant surprenant, qui fait déjà sensation en dominant le classement des meilleures ventes mondiales sur Steam : Schedule I
. Ni même REPO
, l'autre jeu sensation du moment.
Construisez votre empire criminel dans une ville sans pitié
Dans Schedule I
, vous incarnez un petit dealer débarquant sans un sou dans la ville fictive de Hyland Point
, située sur la côte Ouest des États-Unis. Votre objectif ? Monter progressivement votre propre empire de trafic de drogues
, en ne commençant par presque rien : ni argent, ni produit, ni connexions. Comme Walter White dans Breaking Bad, vous devrez apprendre à fabriquer des substances illicites, recruter des vendeurs, acheter des propriétés et étendre méthodiquement votre réseau.
Chaque drogue a sa propre méthode de production détaillée, avec même la possibilité de créer des variantes uniques pour dominer le marché, rappelant les célèbres cristaux bleus d'Heisenberg. Mais attention, votre succès attirera rapidement l'attention des autorités et de cartels rivaux prêts à tout pour vous éliminer.
Un gameplay riche et une ambiance unique
Le jeu se distingue par son gameplay varié : vous pouvez vous déplacer à pied, à skateboard ou en voiture pour vendre votre marchandise à travers la ville. Vous devrez gérer vos finances, éviter les pièges de la police et affronter d'autres gangs dans des fusillades intenses en vue à la première personne. La violence est au rendez-vous, mais toujours avec un ton décalé grâce à son esthétique cartoon distinctive et son humour absurde (comme frapper quelqu'un avec une batte puis l'échanger contre 1 $ en recyclage !).
Grâce à son mode coopératif jusqu'à 4 joueurs, Schedule I permet aussi de partager l'expérience avec vos amis pour bâtir ensemble un empire criminel
, rendant le jeu encore plus addictif et convivial.
Un succès immédiat sur Steam
Seulement 24 heures après sa sortie, Schedule I s'est immédiatement hissé au sommet des ventes sur Steam
, surpassant de grosses productions récentes. Avec plus de 2 500 évaluations « extrêmement positives
» et un pic impressionnant de 116 408 joueurs simultanés, le jeu indépendant a clairement séduit les joueurs grâce à ses mécaniques simples, mais profondes et son atmosphère unique.
Les joueurs semblent particulièrement apprécier l'équilibre entre complexité et accessibilité, saluant une liberté rarement atteinte dans le genre
. Selon un avis sur Steam, « Ce jeu est exactement ce que j'attendais d'un simulateur de création d'empire criminel.
»
Malgré son statut d'accès anticipé, Schedule I promet deux années complètes de développement, avec des expansions majeures déjà prévues : une carte étendue, de nouvelles drogues, davantage de processus de production et encore plus de contenus variés.
Disponible à petit prix
Actuellement, le jeu est proposé avec une remise de 15 % sur Steam, ramenant son prix à seulement 16,57 €, ce qui en fait une excellente alternative en attendant GTA 6
. D'autant plus qu'une démo gratuite est disponible.
Si vous cherchez une expérience rafraîchissante, teintée d'humour et de liberté, Schedule I semble définitivement être la nouvelle pépite indie à découvrir absolument
.
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