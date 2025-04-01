Schedule 1 : Patch #5 du 1er avril, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 avril 2025 à 14h40
Découvrez le patch notes de la mise à jour #5 de Schedule 1, publiée ce 1er avril 2025. Et ce n'est pas un poisson.
Schedule 1 : Patch #5 du 1er avril, les détails
Quelques jours après sa sortie réussie sur Steam, qui l'a propulsé parmi les jeux les plus joués et surtout les plus vendus, Schedule 1 continue de s'améliorer en corrigeant certains soucis, avant d'apporter du contenu, comme le promet la roadmap

Celle du 1er avril est bien réelle et vient corriger quelques soucis liés à des employés, au casino et en multijoueur. Certains plantages devraient aussi être résolus. Vous pouvez retrouver le petit patch notes de la mise à jour 5 de Schedule 1 ci-dessous.

Patch #5 Schedule 1

Ajustements/Améliorations

  • Ajout d'un paramètre permettant de choisir l'écran sur lequel le jeu s'affiche.
  • Les botanistes déplaceront désormais automatiquement les produits de leur stock vers les séchoirs.
  • Les véhicules possédés sont désormais visibles dans l'application de la carte.
  • Ajout de plusieurs vérifications de validité pour le pathfinding et la téléportation des PNJ. Cela devrait corriger l'une des principales causes de crash sur certains chipsets.
  • Amélioration du comportement des employés lors du déplacement des objets pour plus d'efficacité.
  • Implémentation d'une réduction automatique des effets visuels des PNJ à longue distance pour améliorer les performances.

Corrections de problèmes

  • Correction d'un problème empêchant parfois les clients (non-hôtes) de demander une carte ou de rester au blackjack.
  • Correction d'un problème d'interface lié aux quêtes provoquant parfois des écrans de chargement infinis en multijoueur.
  • Correction d'un problème empêchant les sélections du presse-papiers d'être réassignées sans d'abord effacer manuellement la sélection existante (lits d'employés, stocks des botanistes, etc.).
  • Correction d'un problème au blackjack où le croupier révélait parfois prématurément sa main aux joueurs non-hôtes.
  • Correction de l'apparence étrange de la veste en vue à la première personne.
  • Correction de l'obtention prématurée du succès "Master Chef".
  • Correction de certaines références nulles provoquant des problèmes de chargement et de synchronisation en multijoueur.
  • Le bouton de séchage du séchoir n'est désormais plus interactif si l'emplacement est réservé par un employé.
  • Correction d'un problème lié au comportement des PNJ "rester dans le bâtiment" qui provoquait parfois des erreurs chez les joueurs non-hôtes.
  • Correction de références nulles liées aux émetteurs des voix-off des PNJ.
Schedule 1 reste disponible en accès anticipé sur PC, via Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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