Schedule 1 : Le contenu des futures mises à jour bientôt entre les mains des joueurs

Vous rêviez de prendre directement part au développement de Schedule 1 ? C'est désormais possible. TVGS lance dès cette semaine un système de vote communautaire permettant aux joueurs de décider du contenu des prochaines mises à jour.
Comme attendu, le studio derrière le succès de Schedule 1 explique que la dernière mise à jour introduite permet aux joueurs de choisir le contenu de la prochaine mise à jour, en votant pour leur nouveauté préférée.
La communauté aux commandes
Dans sa dernière mise à jour (v0.3.6
), TVGS dévoile une nouveauté majeure : un système de vote communautaire
. Dès cette semaine, vous pourrez directement influencer l'évolution du jeu. À travers une interface intégrée au menu principal, vous aurez la possibilité de voter pour déterminer quel contenu sera développé en priorité.
Parmi les options proposées pour le premier vote figurent :
- L'ajout du cartel,
- Une amélioration significative du rôle des forces de police,
- L'intégration des champignons hallucinogènes comme nouveau produit à fabriquer.
Une opportunité unique pour façonner Schedule 1 selon vos envies !
Quoi de neuf dans la mise à jour v0.3.6 ?
Outre cette importante annonce communautaire, la version v0.3.6 apporte plusieurs modifications notables pour améliorer la qualité de vie des joueurs
.
Les casiers remplacent les lits
Jusqu'ici, vos employés devaient disposer de lits pour être assignés à votre propriété. Désormais, ces lits sont remplacés par des casiers
, bien plus compacts et offrant davantage de fonctionnalités. Notez que pour des raisons de compatibilité, les lits demeureront actifs dans les sauvegardes existantes, mais toutes les nouvelles parties adopteront le système des casiers.
Filtres d'objets et transferts simplifiés
Autre ajout apprécié : les filtres d'emplacements d'objets
. Vous pourrez maintenant indiquer clairement à vos employés quels objets sont autorisés ou interdits dans un emplacement spécifique, facilitant grandement la gestion logistique de votre espace.
Par ailleurs, vous pouvez désormais transférer facilement vos employés d'une propriété à une autre, fluidifiant ainsi votre gestion globale.
Optimisation majeure et corrections de bugs
Cette mise à jour ne s'arrête pas aux simples ajouts ergonomiques. TVGS a repensé intégralement le système de sauvegarde pour réduire significativement les temps de chargement et optimiser la synchronisation avec Steam Cloud. Parmi les autres améliorations techniques notables :
- Capacité accrue des unités de stockage à trois employés.
- Consolidation des fichiers de sauvegarde des PNJ, propriétés et commerces.
- Ajustement de la zone de ramassage des poubelles, désormais carrée et visible pendant leur placement.
Enfin, plusieurs bugs gênants ont été corrigés, notamment les erreurs de pathfinding des employés et des PNJ, ou encore les comportements étranges des policiers inconscients.
Malgré les aléas de la vie quotidienne, notamment des études universitaires et une récente opération des dents de sagesse, le développeur assure travailler activement sur la première mise à jour majeure de Schedule 1
. De précédentes versions avaient déjà introduit des améliorations telles qu'un entrepôt de stockage, des décorations murales et de nouvelles fonctionnalités avec le Pawn Shop.
En attendant ces prochaines évolutions majeures, le vote communautaire permettra aux joueurs d'orienter précisément l'avenir du jeu.
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