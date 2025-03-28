Schedule 1 : Comment gagner facilement de l'XP et des niveaux ?

Nous vous expliquons comment gagner des niveaux et de l'expérience dans Schedule 1, ce qui vous ouvrira de nouvelles portes.

Comment gagner de l'expérience et des niveaux facilement dans Schedule 1 ?

Valider les objectifs dans la partie gauche de l'écran

Cultiver du cannabis

Préparez les emballages

Chercher des clients

Vendre rapidement votre production

Honorer toutes les commandes





Organisez-vous bien

Achetez un maximum de terreau

Achetez un maximum de sachets

Faites une réserve de graines (seeds)

Emballez votre cannabis rapidement

Dans, vous démarrez en bas de l'échelle et devrez progresser petit à petit, en gagnant des niveaux notamment, pour que votre statut change et que vous ayez plus de possibilités dans votre business illégal.Néanmoins, de nombreux joueurs se demandent, et nous sommes là pour vous aider, dans les lignes qui suivent.Comme pour la majeure partie des jeux,. Mais dansil faudra effectuer des étapes bien précises, et comme vous vous en doutez, cela va concerner la revente de drogue... Ce qui n'est pas conseillé à faire dans la vie de tous les jours évidemment.Il faudra donc être très productif pour viteet bien s'organiser. Voici ce qui peut vous faire rapporter pas mal d'XP lors de vos premières heures de jeu :En effectuant toutes ces actions rapidement au fil de la journée,au moment d'aller vous coucher, là où vous voyez le récapitulatif de la journée. Petite astuce risquée : faites des transactions durant le couvre-feu, puisqu'elles sont plus rentables. Mais ne vous faites pas prendre.Pour, lorsque vous n'avez pas de dealers qui vous aident, vous devez bien vous organiser :Vous pourrez ainsi avoir une belle réserve et enchaîner les commandes, ce qui vous fera. Vous gagnerez ensuite en, ce qui vous ouvrira les portes de nouvelles choses.Par exemple, vous allez pouvoir acheter d'autres types de gaines, et aurez accès à bien d'autres choses par la suite.