Schedule 1 : Comment gagner facilement de l'XP et des niveaux ?

Nous vous expliquons comment gagner des niveaux et de l'expérience dans Schedule 1, ce qui vous ouvrira de nouvelles portes.
Dans Schedule 1
, vous démarrez en bas de l'échelle et devrez progresser petit à petit, en gagnant des niveaux notamment, pour que votre statut change et que vous ayez plus de possibilités dans votre business illégal.
Néanmoins, de nombreux joueurs se demandent comment faire pour gagner facilement de l'expérience et des niveaux dans Schedule 1
, et nous sommes là pour vous aider, dans les lignes qui suivent.
Comment gagner de l'expérience et des niveaux facilement dans Schedule 1 ?
Comme pour la majeure partie des jeux, l'XP va se gagner en jouant
. Mais dans Schedule 1
il faudra effectuer des étapes bien précises, et comme vous vous en doutez, cela va concerner la revente de drogue... Ce qui n'est pas conseillé à faire dans la vie de tous les jours évidemment.
Il faudra donc être très productif pour vite gagner des niveaux dans Schedule 1
et bien s'organiser. Voici ce qui peut vous faire rapporter pas mal d'XP lors de vos premières heures de jeu :
- Valider les objectifs dans la partie gauche de l'écran
- Cultiver du cannabis
- Préparez les emballages
- Chercher des clients
- Vendre rapidement votre production
- Honorer toutes les commandes
En effectuant toutes ces actions rapidement au fil de la journée, vous pourrez gagner pas mal d'XP
au moment d'aller vous coucher, là où vous voyez le récapitulatif de la journée. Petite astuce risquée : faites des transactions durant le couvre-feu, puisqu'elles sont plus rentables. Mais ne vous faites pas prendre.
Organisez-vous bien
Pour maximiser le gain d'XP lors des premiers jours
, lorsque vous n'avez pas de dealers qui vous aident, vous devez bien vous organiser :
- Achetez un maximum de terreau
- Achetez un maximum de sachets
- Faites une réserve de graines (seeds)
- Emballez votre cannabis rapidement
Vous pourrez ainsi avoir une belle réserve et enchaîner les commandes, ce qui vous fera gagner rapidement de l'argent, mais aussi de l'XP
. Vous gagnerez ensuite en niveau dans Schedule 1
, ce qui vous ouvrira les portes de nouvelles choses.
Par exemple, vous allez pouvoir acheter d'autres types de gaines, et aurez accès à bien d'autres choses par la suite.
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