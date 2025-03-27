Schedule 1 : Comment acheter des graines (seeds) ?

Vous ne savez pas comment faire pour avoir plus de graines pour faire pousser vos plans de cannabis dans Schedule 1 ? Nous vous expliquons tout.
Dans Schedule 1
, vous commencez en bas de l'échelle et n'avez pas grand-chose pour vous développer. Il faudra s'armer de patience et réitérer chaque jour la même chose : faire pousser son cannabis et le vendre. Néanmoins, il peut être assez délicat de se souvenir de la façon d'acheter ses premières graines
, les seeds
en anglais, puisque Schedule 1
n'est pas encore traduit en français.
Ainsi, c'est pourquoi nous vous expliquons comment acheter des seeds dans Schedule 1
, pour faire pousser votre marijuana et la revendre aux consommateurs du coin.
Comment avoir plein de graines (seeds) dans Schedule 1 ?
Au tout début du jeu, il vous est expliqué comment acheter ces fameuses graines
, pour ensuite les faire pousser. Néanmoins, il se peut que vous ayez oublié, pour n'importe quelle raison. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider.
Dans un premier temps, il va falloir sortir votre téléphone portable, via la touche TAB. Sélectionnez ensuite les contacts et engagez la conversation avec « Albert Hoover », votre fournisseur. Vous pourrez choisir le type de graine que vous souhaitez acheter, avec le prix.
Celui-ci vous enverra un message pour dire qu'elle sera livrée à telle heure. Lorsque la livraison a été faite, un nouveau message vous prévient de l'endroit, qui sera également marqué sur votre carte. Ici, elle a été faite sous le pont.
Dirigez-vous vers la zone, et faites attention aux casiers incrustés dans les murs, c'est ici que les seeds sont livrées
. Vous n'avez plus qu'à récupérer vos graines, et rentrer pour les semer.
Comment obtenir plus de graines ?
Pour avoir davantage le choix dans les graines dans Schedule 1
, vous n'aurez pas d'autres solutions que de jouer pour progresser. Il faut passer au rang suivant, et être un peu plus considéré par les acteurs du milieu.
Vous commencez en tant que « Street Rat », autrement dit un rat des rues, sans importance, et le but sera d'être de plus en plus reconnu, en effectuant des commandes par exemple.
Voici les différentes types de graines qui peuvent ensuite être achetées.
|Types de graines
|Prix
|OG Kush
|30 $
|Soul Diesel
|35 $
|Green Crack
|40 $
|Granddaddy Purple
|45 $
Voilà, maintenant vous savez tout au sujet des graines dans Schedule 1. Un article sur le nombre de joueurs maximum est également disponible
.
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