Schedule 1 : Comment avoir de l'eau et optimiser la récolte ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 avril 2025 à 17h16
Vos graines auront besoin d'eau dans Schedule 1. Nous vous expliquons comment faire pour les arroser et optimiser la floraison en début de partie.
Schedule 1 : Comment avoir de l'eau et optimiser la récolte ?
Comme dans la nature, les graines de Schedule 1 doivent avoir besoin d'eau pour pousser. Si le niveau d'eau dans le pot atteint 0, la floraison s'arrêtera et vous n'aurez pas votre récolte tout de suite. Dans Schedule 1, l'une des activités principales consiste à cultiver différentes plantes (comme l'OG Kush) pour générer un maximum de bénéfices. L'eau étant essentielle à toute culture agricole, il est indispensable de savoir comment s'en procurer efficacement pour arroser vos plantations et assurer leur croissance optimale.

Nous vous donnons donc quelques conseils pour bien arroser vos plantes et avoir toujours de l'eau pour vos graines.

Comment avoir de l'eau dans Schedule 1

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En tout début de partie, vous n'aurez pas énormément d'accessoires. Pour arroser vos graines, vous n'aurez pas d'autres choix que d'utiliser un arrosoir, que vous devrez acheter pour 15 dollars. Il faudra ensuite
  • Prendre votre arrosoir
  • Allez dans un évier
  • Ouvrir l'eau pour le remplir
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Vous n'aurez plus qu'à arroser le terreau et les pots pour que vos graines poussent, tout en faisant attention qu'elles ne manquent pas d'eau.

Automatiser l'arrosage de vos cultures avec un arroseur automatique

À mesure que vous progressez et que vos bénéfices augmentent, vous pouvez faciliter l'arrosage en investissant dans un arroseur automatique :
  • Achetez un arroseur automatique (« Pot Sprinkler ») pour 200 $ et installez-le face à votre tente de culture, ou sur le côté via l'une des entrées.
  • Contrairement à l'arrosoir classique, l'arroseur automatique possède une réserve d'eau illimitée. Plus besoin de remplir manuellement : l'arrosage devient beaucoup plus simple, surtout dans des endroits sans accès direct à une source d'eau.
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Automatisation totale de vos cultures dans Schedule 1

Enfin, si vous souhaitez optimiser davantage votre temps, envisagez d'embaucher un Botaniste. Bien qu'il ne puisse pas utiliser les arroseurs automatiques, il prendra en charge de nombreuses tâches répétitives liées à vos plantations, vous libérant ainsi pour d'autres activités importantes, et vous permettant d'agrandir encore plus votre empire.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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