Schedule 1 : Quel est le nombre de joueurs max ?

Si vous vous demandez jusqu'à combien de joueurs peuvent se rejoindre dans la même partie de Schedule 1, nous vous donnons la réponse.
Arrivé sans crier gare, après une démo qui avait interpellé, Schedule 1
est un vrai succès sur Steam, dépassant tous les succès du moment, y compris Assassin's Creed Shadows et Monster Hunter Wilds.
Le titre, qui vous demande simplement de devenir l'un des plus grands barons de la drogue en ne partant de rien, si ce n'est quelques dollars, a très vite su séduire de nombreux joueurs. Le titre est le jeu le plus vendu depuis son lancement, et a signé la belle performance de 142 759 joueurs simultanés.
S'il est jouable en solo, il est également possible d'en profiter en coopération
. Et si vous faites partie des joueurs qui viennent de se lancer dans l'expérience Schedule 1
, ou que vous hésitez, notamment parce que vous ne connaissez pas le nombre de joueurs maximum pour lancer une partie de Schedule 1
, nous vous expliquons tout.
Quel est le nombre de joueurs maximum sur Schedule 1 ?
La plupart du temps, les jeux coopératifs autorisent jusqu'à 4 personnes
à se rejoindre dans un lobby pour jouer ensemble. C'est le cas ici de Schedule 1
, puisque vous allez pouvoir jouer avec trois autres personnes au maximum
.
Cela permet de rendre l'expérience plus amusante, de se partager les tâches et donc d'étendre votre empire de la drogue plus rapidement, et devenir riche en un rien de temps. Chacun peut également construire son propre empire, et ajouter un peu de concurrence au sein du groupe.
Néanmoins, si vous souhaitez jouer à Schedule 1 à plus de quatre
, il existe une possibilité non officielle. Comme toujours, les moddeurs ont été très réactifs et proposent de nombreuses alternatives pour la communauté.
Un mod permettant de jouer jusqu'à 20 joueurs
est d'ailleurs disponible sur NexusMods. En l'installant, vous pourrez donc créer une ambiance encore plus incroyable, et rejoindre 19 autres personnes qui veulent aussi devenir le maître de la drogue.
Que vous soyez seul ou en groupe, Schedule 1
promet de nombreuses heures de jeu et de fun. Vous pouvez l'obtenir sur Steam, en accès anticipé.
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