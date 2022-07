Saints Row ne proposera pas un cross-play total

PC → 37,49 € au lieu de 54,95 €, soit 32 % de réduction.

→ Xbox → 54,85 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Saints Row doit arriver dans quelques semaines , au moment où nous écrivons ces lignes. Le reboot se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, à la fin du mois d'août. D'ailleurs, alors que son lancement officiel approche, nous avons désormais un peu plus d'informations au sujet des fonctionnalités de Saints Row, notamment quant à la présence ou à l'absence du cross-play.Récemment, un représentant de Deep Silver, soit l'éditeur du jeu, s'est confié aux journalistes de GamesRadar. Ce dernier a, alors, affirmé que. En revanche, le titre sera. Ce qui signifie que les joueurs et joueuses sévissant sur Xbox One pourront jouer avec celles et ceux étant sur Xbox Series. Il en va de même pour les consoles PlayStation : les personnes étant sur PS5 pourront former une équipe avec celles étant sur PS4.Pour autant, à l'heure actuelle, nous ne savons pas si les joueurs étant sur PC pourront profiter de l'aventure avec leurs amis, provenant des consoles Xbox et PlayStation, ou bien jouer avec celles et ceux étant sur la version Google Stadia du titre. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.D'ailleurs, si vous êtes intéressez par Saints Row, sachez que nous avons pu assister à une présentation en hands-off du jeu de Volition, au mois de mai. Nous vous partagions nos premières impressions quant au gameplay, dans un article dédié Pour rappel, Saints Row arrive le 23 août prochain, sur les plateformes de jeu précédemment citées. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming, sur les plateformes suivantes :