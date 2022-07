Saints Row : Quelle est sa date de sortie ?

La date de sortie de Saints Row

#SaintsRow is officially gold - locked and loaded for August 23 - pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

PC → 37,49 € au lieu de 54,95 €, soit 32 % de réduction.

→ Xbox → 54,85 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction.

Saints Row, le prochain opus de la licence éponyme, doit arriver dans les prochaines semaines, sur la plupart des plateformes de jeu. Faisant office de reboot, le titre est considéré, par beaucoup, comme un GTA-like et il semble attendu par les joueurs et les joueuses. Le rendez-vous étant fixé au mois d'août, voiciest fixée au. Le titre arrivera sur PC (via la plateforme Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Aucune version Nintendo Switch n'a été annoncée et ne semble, donc, prévue.Rappelons qu'initialement,devait débarquer à la fin du mois de février 2022. Le reboot avait, malheureusement, été reporté, car les développeurs du studio Volition avaient besoin de temps supplémentaire, afin de peaufiner. La date de sortie officielle du titre, mentionnée précédemment, ne devrait plus changer, car Saints Row est, récemment, passé gold. Ce qui signifie que le développement est terminé et que le jeu est prêt à être distribué.Dans, les joueurs et les joueuses sont amenés à découvrir la ville fictive, située au cœur du sud-ouest américain, Santo Ileso. Ce lieu est, malheureusement, rongé par le crime et plusieurs factions (Les Idols, Los Panteros et The Marshall), que tout oppose, sont entrées en conflit. Ainsi, les joueurs auront pour objectif d'unifier ces différents gangs. Nous pouvons compter sur un système de customisation assez poussé, qui nous laissera personnaliser notre avatar, nos armes et nos véhicules, à notre guise.Rendez-vous donc le 23 août prochain pour découvrir le reboot. Le titre sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :