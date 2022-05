Présentation du gameplay de Saints Row

Nouvel environnement

Des courses-poursuites à foison

Des combats sanglants

Une customisation poussée

Une histoire malgré tout

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À une centaine de jours de la sortie de Saints Row , un reboot de la franchise, Volition nous a conviés à une présentation poussée du gameplay, en « Hands-off », c'est-à-dire sans la possibilité d'y jouer par nous-mêmes. De ce fait, vous retrouverez ci-dessous un ressenti et un avis en fonction des images partagées, ce qui pourrait être différent souris (ou manette) en main.Si par le passé, la licence Saints Row nous avait plutôt habitués à un cadre urbain, nous voyagerons ici dans des zones plus dégagées, voire désertiques, bien que l'urbanisation soit toujours présente. D'ailleurs, nous avons très vite l'impression que les développeurs ont joué avec cette opposition de style, entre les bâtiments de la ville et le vide du désert, notamment au niveau des couleurs. Si la ville ne nous a pas particulièrement marqués, le désert, en revanche, inspiré par l'Arizona, est particulièrement réussi.Durant la présentation, l'accent a surtout été mis sur les courses-poursuites et les divers combats de Saints Row. Si nous reviendrons sur ce deuxième point plus tard,, toujours du point de vue du spectateur. Que ce soit à bord d'une moto, d'un camion ou d'une voiture, il faudra maîtriser la vitesse pour semer vos ennemis ou tout simplement vous déplacer rapidement au cours d'une mission où le temps est compté. Volition semble également avoir un faible pour les acrobaties à la Fast and Furious, en témoigne la possibilité de transporter une voiture en marche avec un hélicoptère.Une chose qui plaira, sans aucun doute, aux adeptes des GTA-like : les décors sont plutôt destructibles, ce qui permet une belle immersion. Un plus toujours apprécié. En outre, le choix de véhicule est plutôt large, d'autant plus que le joueur pourra les modifier. Si vous n'aimez pas les véhicules à moteur, vous pourrez alors opter pour une wingsuit.Évidemment, pour ce reboot, la licence a tenu à garder ce qui avait fait son succès : les combats. Dans les précédents opus, les échanges de tirs ou combat au corps-à-corps étaient particulièrement réussis, c'est pourquoi les développeurs ont gardé les choses positives, tout en ajoutant des mécaniques intéressantes.. Reste à savoir comment elles seront gérées. Côté gunplay, les échanges de tirs s'annoncent assez basiques, sans fioriture.Comme nous le savions déjà, puisque ce point a déjà été présenté par les développeurs,. Nous ne nous attarderons donc pas sur ce point, surtout qu'il s'agit ici principalement d'un effet visuel, sauf pour les véhicules et armes, étant donné que certaines modifications impactent le gameplay. Mais est-ce suffisant pour avoir une vraie influence sur la façon de jouer ?Évidemment, Saints Row n'est pas qu'une addition de bagarre, de voitures qui roulent vite, d'explosion et encore de bagarre. Une histoire sera à découvrir,En bref, ce, et sa sortie ne fera pas de mal, notamment à celles et ceux qui aiment la franchise. Nous n'avons cependant pas été bluffés par les quelques minutes de gameplay, mais cela suffit pour faire de Saints Row un jeu attendu, dans une année 2022 pour le moment fade. Rendez-vous ces prochaines semaines pour en savoir un peu plus et, surtout, avoir de nouvelles images. Sa sortie est prévue ce 23 août 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.