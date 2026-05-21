Saints Row : Embracer group envisagerait de faire renaître la licence

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 mai 2026 à 16h15
L'avenir de Saints Row est toujours un sujet sensible. Cependant, Embracer group (qui détient actuellement les droits de la franchise) est en train de se pencher sur cette question.
Saints Row : Embracer group envisagerait de faire renaître la licence

Le dernier bilan financier d'Embracer Group a donné quelques informations intéressantes sur les prochains titres proposés par ses différents studios. Les joueurs ont notamment découvert qu'un jeu Le Seigneur des Anneaux allait être imaginé par les créateurs de Kingdom Come: Deliverance et que Tomb Raider: Legacy of Atlantis devrait sortir dans le courant de l'année

Mais comme souvent, une licence reste aux abonnés absents : Saints Row. En novembre 2025, un entretien avec Chris Stockman révélait que l'écriture d'un préquel à la saga était actuellement en cours, même si certains sont pessimistes à son sujet. Mais rien ne dit que ce projet verra bien le jour. Cependant, Embracer Group se montrerait intéressé par l'idée de relancer la franchise.

Une quête de partenaires pour imaginer le futur de Saints Row

saints-row-reboot

Dans une lettre ouverte accompagnant son dernier rapport financier, Embracer group réfléchit actuellement à plusieurs partenariats visant à relancer certaines licences présentes dans son catalogue. Saints Row en fait partie, aux côtés d'autres noms comme « Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters, et bien d'autres ».

Beaucoup de ces noms ont disparu du paysage vidéoludique depuis plusieurs années, certains ayant fait les belles heures de la PlayStation et de la PlayStation 2. Mais un tel retour pourrait réveiller la nostalgie des joueurs et permettre à Saints Row de revenir sur le devant de la scène.

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Cependant, il faut garder à l'esprit que le groupe a fait fermer Volition, le studio qui a travaillé sur le reboot de 2022.

Une décision encourageante malgré la réputation et le passé d'Embracer group avec la licence 

Saints-Row-2006

La question des licenciements et la mauvaise réputation d'Embracer group dans le secteur du jeu vidéo est d'ailleurs évoquée dans cette même lettre. Mais l'entreprise précise que « si, pour certains, nous sommes souvent associés aux licenciements dans l'industrie, la réalité est que nous avons tout mis en œuvre pour conserver un maximum de collaborateurs durant cette période difficile, tout en veillant à la rentabilité de notre activité ».

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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