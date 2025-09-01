Saints Row : Des idées ambitieuses abandonnées pour un reboot qui n'en était pas un ?

Le reboot de Saints Row sorti en 2022 n'a pas rencontré le succès escompté. Pourtant, les développeurs avaient vu les choses en grand pour ce nouvel opus, y compris lui donner un nom très différent mais possiblement plus accrocheur.
Sorti le 23 août 2022, Saints Row
n'a pas su séduire les admirateurs de la franchise, poussant même son studio de développement à mettre la clé sous la porte. Pourtant, la saga était parvenue à se créer une communauté dévouée au gré des opus. Mais plusieurs raisons ont poussé Volition et Saber Interactive à stopper la franchise. Pourtant, l'opus de 2022 ne manquait pas d'idées ambitieuses pour marquer les esprits
d'après le YouTubeur mrsaintsgodzilla21.
Saints Row : un projet entre le reboot et le cinquième opus de la franchise ?
En 2019, ce créateur de contenus spécialisé dans la saga Saints Row avait eu l'opportunité de visiter les locaux de Volition
. À cette époque, l'opus de 2022 était toujours en cours de développement. D'ailleurs, le créateur de contenus avait eu accès à une vue d'ensemble du jeu et à une présentation destinée aux investisseurs destinée à vendre le projet. Or, ses révélations indiquent que le titre était plus proche d'un cinquième jeu avec des hommages aux précédents titres qu'un vrai reboot.
En effet, il déclare notamment que le titre devait s'appeler Saints Row Cinco
. Il devait également inclure les boucliers humains (qui ont finalement été abandonnés), accorder une place plus importante au contrôle de la ville dans le gameplay du titre, proposer plus de missions annexes liées à la gestion des boutiques… Les joueurs auraient également pu enregistrer leurs propres voix pour incarner les civils ou encore un système d'étourdissement et d'achèvement des ennemis inspirés par DOOM.
Pourquoi toutes ces idées n'ont pas été conservées dans le produit final ?
Savoir que toutes ces idées avaient été envisagées pour Saints Row peut frustrer les joueurs. Cependant, celles-ci n'ont pas vu le jour pour deux raisons. La première est une raison technique
, principalement causée par des limitations de mémoire et des problèmes avec le moteur graphique. Mais la seconde est plus étonnante car liée à une forme de « censure » du titre.
Même si Saints Row est un jeu destiné à un public averti, le contenu du titre aurait été édulcoré pour pouvoir être commercialisé. Dans tous les cas, les idées ne manquaient pas pour ce « cinquième » jeu Saints Row et vous pouvez les découvrir plus en détail dans la vidéo de mrsaintsgodzilla21.
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