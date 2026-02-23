Saints Row : Le directeur du design du premier jeu pense que « la franchise est morte »

Le directeur du design du premier opus Saints Row s'est, récemment, exprimé à propos de la licence et de son état actuel.

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La préquelle de Saints Row a peu de chances de voir le jour

Oui, et honnêtement, je pense que la franchise est morte, malheureusement. J'ai l'impression qu'Embracer n'a absolument pas les moyens de faire quoi que ce soit avec. J'aimerais que les choses soient différentes. J'ai essayé de proposer une voie à suivre, mais ils m'ont complètement ignoré.

Remember when we got excited about the prospect of a Saints Row prequel? Well according to Saints Row 1 Design Director Chris Stockman, Embracer is completely ignoring the idea.



Saints Row is once again dead. https://t.co/cpPVcRjxwD pic.twitter.com/FWpjC6kmkT — rpg! (@papaRPG) February 20, 2026

Le reboot de 2022 n'a pas convaincu

Au début du mois de novembre 2025, les fans de la licence Saints Row avaient eu le droit à une bonne nouvelle : Chris Stockman n'avait pas encore abandonné la franchise et désirait proposer une préquelle pour le tout premier opus.En effet, comme repéré par un utilisateur Twitter/X, Chris Stockman, qui est le directeur du design du tout premier jeu Saints Row, a dit quelques mots en ce qui concerne la franchise via Discord.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le projet de préquelle pour le premier titre Saints Row risque de ne jamais voir le jour. Il se peut que la franchise accueille, à l'avenir, un nouvel opus. Or, rien n'est sûr, pour le moment.Comme vous le savez probablement déjà, le dernier jeu Saints Row en date est l'opus sorti en 2022. Malheureusement, ce reboot n'a pas connu un très bon lancement et a eu des retours plutôt négatifs, que ce soit de la part des rédactions spécialisées que celle des joueurs. D'ailleurs, en septembre 2023, nous apprenions que le studio de développement Volition allait fermer ses portes. Reste donc à savoir ce qu'Embracer fera de la licence Saints Row dans un futur plus ou moins proche. Affaire à suivre, donc...