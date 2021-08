Saints Row montre un peu de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les joueurs nostalgiques ont pu découvrir avec plaisir la première bande-annonce de dévoilé lors de la gamescom 2021 . Reboot récemment officialisé, il subsistait tout de même un sentiment inassouvi puisquen'avait pas présenté de véritables images de gameplay.Cependant, les joueurs ont pu tout de même découvrir quelques bribes de ce dernier à travers un bref aperçu segmenté par les commentaires des développeurs. Dans les images présentées, l'axant a été porté sur le cadre du titre qui trouvera son intrigue à Santo Ileso, une ville située dans le sud-ouest américain et entourée par de vastes étendues sauvages.Par ailleurs, quelques secondes de combats ont fait leur apparition, ces derniers ressemblant à ceux des jeux précédents. Il ne semble toujours pas y avoir de système de tir à couvert, et les couleurs des armes et véhicules sont plus que jamais voyantes et exagérées. D'autre part, les mouvements des personnages sont plus que jamais rapides, offrant un gameplay assez nerveux.Il va certainement falloir patienter quelques semaines avant d'en découvrir davantage sur Saints Row , qui, on vous le rappelle, sera disponible le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via l'Epic Games Store