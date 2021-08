Saints Row sera exclusif à l'Epic Games Store

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après un petit teasing en début de semaine,. Après la révélation en grande pompe par le biais d'une bande-annonce intense, où nous découvrons un peu les rues de Santo Ileso, une ville fictive située au cœur du Sud-ouest américain, nous avons pu voir le logo de l'Epic Games Store, alors que celui de Steam était absent.. La durée n'a pas encore été évoquée par Deep Silver, mais pour les jeux majeurs, à l'image de Borderlands 3 et Metro Exodus,. De ce fait,, si toutefois il débarque.Dans, nous pourrons découvrir le plus grand monde jamais créé de la licence, avec une multitude d'armes et de véhicules pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Cerise sur le gâteau pour celles et ceux qui aiment personnaliser totalement leur personnage, les développeurs nous promettent un large choix dans la création du personnage.Rendez-vous dès le 25 février pour découvrir, sur PC, par le biais de l'Epic Games Store donc, PS4, PS5, Xbox One et Series. En attendant, vous pouvez également récupérer gratuitement Saints Row: The Third Remastered, toujours sur l'Epic Games Store