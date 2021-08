Saints Row : Une date de sortie pour le reboot, qui se montre en images

Saints Row partage sa date de sortie

. Cependant, comme il fallait s'y attendre suite au teasing de ces derniers jours, nous n'aurons pas affaire à une suite, mais plutôt à un reboot.Les détails sont encore assez minces, mais nous savons, d'ores et déjà, que nous pourrons profiter du monde le plus grand de la franchise, celui de Santo Ileso, une ville fictive composée de neuf quartiers où le crime règne. Pour mener à bien vos missions, vous aurez évidemment accès à tout un panel d'armes (corps à corps, courte distance, longue distance, etc.) et de véhicules (voitures, motos, avions, hélicoptères, VTOL, hoverbikes, hoverboards et karts), aussi divers que variés., à savoir les Panteros et les Idoles, mais aussi Marshall.En plus de l'annonce et du trailer qui va avec, Deep Silver a fait le plaisir de nous partager une. Rendez-vous le, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour découvrir cette nouvelle aventure.En outre, nous apprenons que la personnalisation pour la création du personnage est poussée à son paroxysme. Chaque joueur pourra créer le personnage qu'il souhaite. De plus, l'histoire sera jouable en coopération pour celles et ceux voulant jouer à deux.Nous en saurons un peu plus à propos de, qui contera l'origine de la saga et des Saints, au cours des prochains mois.