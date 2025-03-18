Saints Row : L'incroyable raison qui a poussé les développeurs à tout arrêter

Saints Row (2022) est un reboot du jeu d'action-aventure développé par Volition et édité par Deep Silver. Disponible sur PC et consoles, il propose une aventure explosive à Santo Ileso, avec création de personnage poussée, gameplay ouvert, missions variées, humour déjanté, et mode multijoueur coopératif, conservant l'esprit unique de la franchise Saints Row.