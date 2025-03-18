Saints Row : L'incroyable raison qui a poussé les développeurs à tout arrêter

Pourtant appréciée par les joueurs, la saga Saints Row a disparu de nos consoles. Dans une récente interview, le directeur du studio Saber Interactive a dévoilé les causes de cet arrêt brutal.
Débutée en 2006, la saga Saints Row
partage quelques points communs avec son rival Grand Theft Auto. Chaque jeu des deux franchises propose un vaste monde ouvert à découvrir, une ville où la violence est à chaque coin de rue et une histoire riche en rebondissements. Cependant, les jeux Saints Row offraient plus d'outils de personnalisation et la possibilité de jouer en multijoueur, et ce, dès le premier jeu.
Au total, Saints Row a eu droit à 4 jeux principaux, un spin-off et un reboot sortis entre 2006 et 2022. Mais depuis la sortie du reboot, la licence est étrangement silencieuse
. Beaucoup pensent d'ailleurs que la franchise est condamnée à disparaître. Ce triste constat a été confirmé par Matthew Karch, président de Saber Interactive (filiale d'Embracer qui possédait également le studio qui a développé Saints Row).
Une franchise sans « véritable orientation » et un manque d'argent responsables de la fin de Saints Row
Récemment, il a donné une interview à Game File, où il est revenu sur quelques points marquants de l'industrie vidéoludique, dont le cas du studio Deep Silver Volition. Lorsque la question de l'avenir de Saints Row est évoquée, Matthew Karch précise que l'équipe qui était en charge de la franchise est partie
. Si ce point peut justifier le silence de la saga, la raison principale derrière l'arrêt des nouveaux projets est le manque d'argent.
Après la réception très mitigée du reboot de Saints Row, le studio Deep Silver Volition a fermé ses portes
. Au-delà de l'échec du titre, Matthew Karch déclare que ses représentants « étaient tellement chers pour ce qu'ils étaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils construisaient. Ils n'avaient pas de véritable orientation. Cela ne pouvait pas durer. Mais les jeux dont le budget est à neuf chiffres font des revenus à huit chiffres et cela condamne beaucoup de développeurs
».
Même si des membres de Deep Silver Volition avaient déclaré que la franchise continuerait à vivre après la fermeture du studio, voir un nouveau jeu avec le gang des Saints n'est désormais plus qu'un rêve.
commentaire (0)