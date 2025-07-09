STALKER 2 va prochainement s'inviter sur une nouvelle plateforme

GSC Game World a, récemment, annoncé que STALKER 2 va bientôt débarquer sur une autre plateforme de jeu.

STALKER 2 arrive sur PS5

The Perimeter expands — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is officially announced for PlayStation 5. https://t.co/yYKUBOp7yk



Add the game to your wishlist and stay tuned for signals from the Zone. https://t.co/CMSPHLbPuT — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) July 9, 2025

Pas encore de date de sortie pour le portage de STALKER 2 sur PS5

Le développeur GSC Game World a annoncé que STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira sur PlayStation 5 et PS5 Pro fin 2025. L'équipe précise que la version PS5 « utilisera pleinement les fonctionnalités de la manette DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour une immersion plus profonde du joueur. D'autres améliorations techniques pour la PS5 Pro sont également en cours de développement.

PC Édition Standard → 26,89 € au lieu de 60 €, soit 55 % de réduction. Édition Deluxe → 37,89 € au lieu de 80 €, soit 53 % de réduction. Édition Ultimate → 53,29 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.



Depuis le mois de novembre 2024, les joueurs et les joueuses étant sur PC ainsi que Xbox Series peuvent profiter de, qui est développé ainsi qu'édité par GSC Game World. Celles et ceux étant sur la dernière console de Sony/PlayStation se demandaient, dès lors, quand leur tour viendrait. Récemment,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, le studio de développement. Une nouvelle qui devrait grandement ravir celles et ceux évoluant sur cette plateforme.Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes,. Pour le moment,Pour l'occasion, IGN a partagé. Dans la partie description, nous pouvons lire les mots suivants :Rendez-vous donc en fin d'année 2025 pour (re)découvrirsur PS5. Le titre de GSC Game World est actuellement disponible sur PC et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :